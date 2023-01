Pred nami je glasbeni spektakel z večmilijonskim občinstvom #video

Na našo televizijo prihaja največji glasbeni spektakel Jugovzhodne Evrope. Na Planet 2 si boste namreč danes in jutri ob 21. uri lahko ogledali posnetek prenosa najbolj bleščečega in glasbeno obarvanega dogodka te zime, ki poteka v Beogradu – podelitev glasbenih nagrad MAC. V igri za nagrade so bili tudi slovenski glasbeniki: Joker out, Ice on Fire, Ines Erbus in David Amaro, Manca Špik, Senidah in zasedba Laibach.

Ne zamudite kar dveh glasbenih večerov, ki združujeta Slovenijo, Hrvaško, Makedonijo, Srbijo, Črno goro ter Bosno in Hercegovino – danes in jutri ob 21. uri na Planet 2. V kategoriji za nagrado za najboljšo rock pesem leta je bila med nominiranci letošnjih nagrad MAC, ki so se podeljevale v Beogradu, tudi novomeška skupina Ice on fire. V najbolj pozitivni rubriki na Planetu so nam fantje povedali vse o svojem rožnatem življenju, kjer je v ospredju predvsem glasba.

Novomeška skupina Ice on Fire je leta 2019 izdala svoj studijski prvenec z naslovom Dobro v slabem, poleg tega so si lani v življenjepis dodali še koncertiranje z znanimi slovenskimi zasedbami, med katerimi sta tudi Siddharta in Zablujena generacija.

Skupina Joker Out, ki bo Slovenijo zastopala na letošnji prireditvi za pesem Evrovizije, pa se je na letošnji prireditvi MAC prebila v drugi krog nominacij za nagrado za najboljšo rock pesem leta (Barve oceana). Nagrado je prejel srbski dvojec Buč Kesidi, skupina Joker Out pa se je uvrstila na drugo mesto. Za omenjeno nagrado je bila za pesem Po tankem ledu nominirana tudi slovenska skupina Ice on Fire. A to še zdaleč niso edini glasbeniki, ki so zastopali Slovenijo. Med najboljših pet duetov v naši regiji sta se uvrstila tudi David Amaro in Ines Erbus. Z njima bomo v Jutru na Planetu poklepetali prihodnji teden.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka so sobote ob 8. uri na Planetu.

