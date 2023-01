Uspelo jima je - nepričakovano #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek in soboto ob 21. uri bo na Planet 2 posnetek podelitve regionalnih glasbenih nagrad MAC (Music Awards Ceremony), na kateri bodo nastopili tudi slovenski izvajalci Joker Out, ki so poleg Senidah, Ines Erbus, Davida Amara, Mance Špik, Ice on Fire in Laibach nominirani za nagrado.

Glasbenikoma Davidu Amaro in Ines Erbus je uspel preboj tudi na trg bivše Jugoslavije. Uspešna doma, tako vsak na samostojni poti, kot skupaj v duetu, sta se zdaj z njunim duetom uvrstila med najboljšo deseterico v kategoriji glasbenih sodelovanj, na podelitvi MAC (Music Awards Ceremony), ki bo potekalo v Beogradu. Posnetek prenosa si bomo lahko ogledali na Planet 2.

Ines in David sta dolgoletna prijatelja, ki se razumeta tako v glasbenem kot zasebnem življenju. Skupaj sta posnela že uspešnici, kot sta Kad ti dotaknem usne, kot tudi Baš je glupo biti sam. Njuni posnetki dosegajo milijonske oglede na spletnih platformah, poznajo pa ju tudi onkraj Slovenije. Zato ne čudi, da ju je njuna priljubljenost pripeljala vse do Beograda.

Ines je bila natanko pred tremi že nominirana za najboljši glasbeni video (skladba Ambis ljubavi), kot za najboljšo pop pesem v ženski izvedbi. Tako kot takrat, si tudi letos šteje v čast, da so ju opazili skupaj z Davidom.

Ines Erbus: "Zberejo se države iz celega Balkana. Glasbenike nominirajo za glasbene spote, za najboljšo pesem, za najboljšega pop izvajalca. Za najboljšega izvajalca oz. izvajalko. In potem smo mi prišli nekako notri in z najinim duetom sva letos nominirana v kategoriji Koleboracija (op.a. glasbeno sodelovanje).

David Amaro pa obenem tudi v kategoriji Pop folk numera (op.a. pop folk skladba) s skladbo Kreten.

Vse je začelo z aktivnostjo oboževalcev na Instagramu, ki so hitre prste uporabili predvsem za glasovanje in všečkanje, ki je potrebno pri uvrstiti za takšno nominacijo.

Skupaj jima je tako uspelo. Uvrstila sta se v top 10. "Zelo nepričakovano," pravi David. Razlika je če podporo svojih številnih oboževalcev objavi in zanjo prosi nekdo iz Srbije, ali pa mi iz Slovenije, je razložila Ines. Tako sta sebi in ostalim v Sloveniji dokazala, da imata res številčno in predvsem zvesto publiko, ki jima stoji ob strani.

Kako je slišati njun duet Baš je glupo biti sam, v živo, brez glasbene podlage, prisluhnite spodaj.

Za zmagovalce v posameznih kategorijah lahko do torka, 24. januarja, do polnoči glasujemo tudi slovenski gledalci in poslušalci.

Prenos spektakularne glasbene prireditve Music Awards Ceremony (MAC) si boste lahko ogledali v petek in soboto ob 21. uri na Planet 2.

