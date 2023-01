Prenos glasbenih nagrad MAC na Planet 2

V petek in soboto ob 21. uri bo na Planet 2 posnetek podelitve regionalnih glasbenih nagrad MAC (Music Awards Ceremony), na katerih bodo nastopili tudi slovenski izvajalci Joker Out, ki so poleg Senidah, Ines Erbus, Davida Amara, Mance Špik, Ice on Fire in Laibach tudi nominirani za nagrado.

Največji glasbeni spektakel v jugovzhodni Evropi prihaja tudi v Slovenijo, saj si bomo lahko v petek in soboto, 27. in 28. januarja, ob 21. uri na Planet 2 ogledali posnetek prenosa Music Awards Ceremony (MAC). Podelitev regijskih glasbenih nagrad bo v kar dveh bleščečih večerih združila najbolj priljubljene glasbenike iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne gore.

Nastopajoče čaka spektakularen oder

Voditelja prvega večera bosta srbska igralka in pevka Jelena Gavrilović ter hrvaški glasbenik in producent Tonči Huljić, drugi dan pa bosta dogajanje povezovala predstavnika mlajše generacije, srbska raperka Mimi Mercedez in eden najbolj priljubljenih glasbenikov v regiji Mihajlo Veruović Voyage.

Nastopili bodo Joker Out

Na MAC bodo prvi večer, ki si ga boste lahko na Planet 2 s podnapisi ogledali v petek ob 21. uri, nastopili Joker Out, pa tudi Jelena Rozga, Halid Bešlić, Konstrakta, Petar Grašo, Riblja Čorba, Karolina Gočeva in drugi. V soboto ob 21. uri pa bodo na podelitvi med drugim nastopili Nucci, Albino, Milica Pavlović, Nikolija, Sajfer in Zera.

Svoj glas lahko oddamo tudi slovenski gledalci

Joker Out so se sicer prebili tudi v drugi krog nominacij za nagrado za najboljšo rock pesem (Barve oceana), kjer jim družbo delajo tudi Ice on Fire (Po tankem ledu), med slovenskimi nominiranci pa je v igri za največ nagrad Senidah, ki je omenjena v treh kategorijah − za najboljši videospot (Behute), najboljšo trap pesem (Fama) in viralno pesem (Behute). Ines Erbus in David Amaro sta za pesem Baš je glupo biti sam nominirana za najboljše sodelovanje, Laibach za najboljši koncert (v Areni Lisinski), Manca Špik pa za najboljšo pesem ženske izvajalke (Le enkrat se živi).

Za zmagovalce v posameznih kategorijah lahko do torka, 24. januarja, do polnoči glasujemo tudi slovenski gledalci in poslušalci.

Zmagovalce in zmagovalke ter osupljive nastope na vrhunskem odru preverite v petek in soboto ob 21. uri, ko bomo na Planet 2 predvajali oba spektakularna večera.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.