Na rdečo preprogo odhajata skoraj gola #video

V petek in soboto ob 21. uri bo na Planet 2 posnetek podelitve regionalnih glasbenih nagrad MAC (Music Awards Ceremony), na kateri bodo nastopili tudi slovenski izvajalci Joker Out, ki so poleg Senidah, Ines Erbus, Davida Amara, Mance Špik, Ice on Fire in Laibach nominirani za nagrado.