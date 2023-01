"V drugi sezoni se bo zgodil velik in šokanten preobrat"

Postali boste del ekipe strokovnjakov v oddaji poroka na prvi pogled. Kaj vas je prepričalo, da ste se odločili sprejeti ta izziv?

Za sodelovanje v oddaji sem se odločila predvsem zaradi nove izkušnje, ki mi bo zagotovo prinesla novo znanje in uvide, ki mi lahko koristijo tako na zasebnem področju kot tudi pri mojem delu. Ker kot psihoterapevtka večinoma delam sama in sem v manjšem obsegu oziroma le občasno vključena v manjše ekipe, se veselim tudi izkušnje vključenosti v večjo ekipo, spremljanja parov ter tudi vpogleda v zakulisje dogajanja tovrstne oddaje. Resničnostni šovi so me namreč v mladostniškem obdobju precej zanimali in sem kakšnega tudi bolj redno spremljala. Zanimalo me je predvsem psihološko ozadje udeležencev v šovu, kako se odzovejo na občasno precej stresne okoliščine, ki jih takšni šovi prinašajo, ter kako se njihovi odzivi čez čas tudi spreminjajo. Mojo odločitev za sodelovanje v šovu je spodbudilo tudi to, da ne gre za klasičen resničnostni šov, kjer si 24 ur na dan izpostavljen kameram, ampak za eksperiment, ki se odvija okoli področja, ki je večini zelo pomembno in predstavlja večni izziv – ljubezni in partnerstva.

Psihoterapevtka Alja Fabjan Foto: Blaž Vatovec

Kaj bi o sebi povedali gledalcem, ki vas morda še ne poznajo?

Sem psihoterapevtka in se že skoraj 15 let z velikim navdušenjem posvečam svojemu delu, individualnim in partnerskim terapijam, razvila sem tudi program "Psihodieta", ki je namenjen raziskovanju povezav med prekomerno težo in psihološkimi dejavniki. Pred kratkim sem doktorirala na področju zakonske in družinske terapije, v svojem doktoratu sem se posvetila področju spolne promiskuitete pri mladih. Doma mi dneve lepšata hči, ki bo kmalu dopolnila štiri leta, ter sin, ki bo kmalu upihnil drugo svečko. Moje življenje je torej trenutno precej pestro, vsakodnevno se trudim ujeti ravnotežje med delovnimi in domačimi obveznostmi. Z vztrajnostjo gre, vsaj po mojem občutku, vedno bolje.

Kdaj vas je začelo zanimati področje psihologije, partnerskih odnosov …?

Odkar pomnim, me je zanimalo področje medosebnih odnosov. Že kot majhna punčka sem z zanimanjem opazovala ljudi okoli sebe, poslušala njihove besede, analizirala njihove odzive, poskušala razbrati, kaj čutijo. Tudi v mladostniškem obdobju sem brala knjige s področja psihologije, moji pogovori s prijatelji in družino so se največkrat vrteli okoli odnosov. Študij integrativne psihoterapije mi je končno ponudil nekaj, kar me je resnično zanimalo. In tako si danes ne morem predstavljati, da bi sploh opravljala kakšno drugo delo.

Kakšne so vaše izkušnje z delom s pari in partnerskim svetovanjem?

Psihoterapevtsko delo s pari se precej razlikuje od dela s posamezniki. Vsak človek je seveda svet zase, v partnerski terapiji pa poskušamo olajšati, da bi dva včasih res zelo različna svetova lahko ustvarila še svoj skupen svet, tak, na katerem bi bilo obema prijetno bivati. Včasih seveda ni lahko, posebno zato, ker veliko parov pride na terapijo šele takrat, ko so težave in prepadi med njunima svetovoma postali zelo veliki. Zmanjšati te prepade, počistiti stare zamere ter obnoviti zaupanje ter spoštovanje je včasih res težko, seveda pa je z voljo in potrpežljivostjo vseh vpletenih mogoče. In zato se je vsakič znova vredno potruditi. In vsak uspešno zaključen primer ter tudi vsak vmesen napredek mi pomeni res veliko.

Psihoterapevtka Barbara Sarić, psiholog Timotej Strnad in psihoterapevtka Alja Fabjan.

Imate morda kakšno zanimivo anekdoto z vašega dela s pari zunaj šova?

Resnično bi kot nadvse zanimive lahko opisala prav vse ljudi, s katerimi sem delala oziroma delam, tako posameznike kot tudi pare. Verjetno je to predpogoj za uspešno delo psihoterapevta – ljudje in njihovi notranji svetovi te morajo pristno zanimati. Čeprav velja terapija za resno stvar, doživetje, ki je prej boleče kot zabavno, se pri delu s klienti večkrat tudi od srca nasmejemo. In učinek je včasih prav čudežen. Mislim, da ima humor pomembno mesto v psihoterapiji, le uporabljati ga moramo seveda ustrezno.

Kaj lahko sodelujoči in gledalci pričakujejo od vas v šovu?

Že preden sem spoznala prvega udeleženca, sem se precej spraševala o tem, kaj bi bilo lahko zanje težko, in nekako v naprej sočustvovala z njimi. Predvsem, ker gre večinoma za mlade ljudi, do katerih imam tudi sicer zelo razumevajoč in zaščitniški odnos, saj imam zelo dober spomin na svoje mladostništvo in zgodnje odraslo obdobje, v katerem sem svet okoli sebe doživljala kot precej manj prijazen kot zdaj. Zavedam se, da si nihče ne more niti približno predstavljati, kaj doživljajo udeleženci resničnostnih šovov, gre za povsem nenavaden položaj, okoliščine, v katerih se lahko vsak odzove na način, ki mu je sicer tuj. Pritisk je lahko res velik. Upam torej, da jim bom s kakšnim pogovorom ali nasvetom lahko olajšala kakšen težek trenutek. In hkrati močno upam, da bo takšnih čim manj.

Nam lahko zaupate kakšno zanimivo prigodo, ki se je pripetila med delom s pari v šovu?

Zanimivih prigod bo ogromno – videli bomo ljubezen na prvi pogled, takšno, ki se bo kmalu za tem spremenila v nekaj drugega, in tudi takšno, ki se bo obdržala tudi skozi veliko nadaljnjih preizkušenj. Videli bomo postopno sklepanje pristnih prijateljstev, skupne zabave, romantične in adrenalinske zmenke, pa tudi prepire in razočaranja. Pestro bo, torej.

Prva uspešna sezona šova Poroka na prvi pogled je navdušila gledalce. Kaj bo v drugi sezoni drugače?

Zdi se mi, da je že sam vstop v šov zelo velik izziv, različni izzivi pa se potem v relativno kratkem času vrstijo drug za drugim. Druga sezona prinaša še bolj pestro dogajanje, pari bodo vključeni v zanimive dejavnosti in postavljeni pred bolj in manj težke preizkušnje, vrstili se bodo tudi nepričakovani preobrati.

Kateri od parov iz prve sezone je pri vas pritegnil največ pozornosti?

Hajdi in Anže, ker sta postopoma gradila svoj odnos ter od poroke prišla v cono pristnega prijateljstva, iz katerega je zrasla zaljubljenost in nato pristna ljubezen, ki je vodila do še ene poroke. Sta torej dokaz, da je vse mogoče.

Kako bi v nekaj besedah povzeli dogajanje v drugi sezoni šova?

Glede na to, da se je v drugi sezoni zgodil tudi velik in šokanten preobrat, lahko rečem le, da lahko gledalci res pričakujejo predvsem nepričakovano.

Kaj je vas najbolj presenetilo pri delu s pari v eksperimentu?

Pri delu s pari me je najbolj presenetila njihova odprtost, pripravljenost deliti svoje izkušnje in osebno življenje, tudi tiste manj prijetne plati. Nekateri udeleženci so me navdušili s svojo čustveno zrelostjo in stabilnostjo ter pripravljenostjo na to, da razrešijo konflikte ter trdo delajo na tem, da bi izboljšali tako odnos s svojimi partnerji kot tudi s soudeleženci.

Za konec, kaj ste položili na srce vsem sodelujočim, preden so spoznali partnerja, ki ste jim ga izbrali strokovnjaki?

Naj ostanejo odprti za novo izkušnjo, naj vzamejo vsaj ta del življenja kot eksperiment, v katerem se lahko naučijo marsikaj o sebi in o drugih. In mislim, da je vsem to zelo dobro uspelo.

Druga sezona slovenske različice šova Poroka na prvi pogled kmalu prihaja na Planet.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin najdete tudi na Planeteka.si.