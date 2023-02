Preverili smo, kako je danes s pari iz prve sezone šova Poroka na prvi pogled

Na Planetu se kmalu začenja druga sezona najbolj romantičnega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, v kateri bomo spoznali nove pare, nekaj sprememb pa bo tudi v ekipi strokovnjakov, ki bodo udeležencem poskušali pomagati najti pot do sreče v ljubezni. Še pred začetkom nove sezone lahko preverite, v kakšnih odnosih so po enem letu od ljubezenskega eksperimenta pari iz prve sezone.

V prvi sezoni šova Poroka na prvi pogled smo spremljali sedem parov, ki so se spoznali šele pred oltarjem in potem s pomočjo strokovnjakov v ljubezenskem eksperimentu poskušali najti pot do sreče v ljubezni. Na tej poti je bilo pri parih opaziti veliko vzponov in padcev. Pri spopadanju z različnimi izzivi, ki so jim jih pripravili strokovnjaki, so bili nekateri bolj in drugi manj uspešni. In v kakšnih odnosih so pari približno eno leto po tem, ko so stopili pred oltar v šovu Poroka na prvi pogled?

Hajdi in Anže

Hajdi in Anže sta prav gotovo spisala pravo zgodbo o uspehu, saj jima je v eksperimentu uspelo zanetiti iskrico prave ljubezni, ki sta jo nato potrdila tudi s pravo poroko novembra prejšnje leto. Sta dokaz, da se da tudi s pomočjo znanosti najti pravo ljubezen.

Hajdi nam je priznala, da se je v šov podala brez posebnih pričakovanj in da si ni mislila, da se bo eksperiment končal tako, kot se je. Po koncu šova sta se preselila skupaj in se po 13 mesecih zveze odločila za naslednji korak, pravo poroko. "S poroko se ni nič bistveno spremenilo, še vedno se imava lepo skupaj. Najino najljubše skupno opravilo je skupno vstajanje in klepet ob zajtrku. Tudi sicer veliko časa preživiva skupaj in le redko greva kam drug brez drugega."

Ker se je njuna poroka odvila ob koncu leta, sta se odločila z medenimi tedni, ki sta jih sicer doživela že v šovu, nekoliko počakati. "Poročno potovanje načrtujeva v toplejših mesecih nekje ob morju," nam je povedala Hajdi, ki je dodala, da bosta z Anžetom še nekaj časa počakala tudi z naraščajem. "Najprej bova še malo uživala skupaj, potem pridejo na vrsto otroci."

Tudi Hajdi se že veseli nove sezone Poroke na prvi pogled, ki jo bosta z Anžetom z zanimanjem spremljala. "Udeležencem želiva, da uživajo v eksperimentu, predvsem pa naj ne pozabijo, da je najpomembnejše potrpljenje."

Nina in Domen

Eden od parov, ki je v prvi sezoni skrbel za res pestro dogajanje, sta bila vsekakor Domen in Nina, ki sta se po koncu eksperimenta najprej odločila poskusiti biti v zvezi tudi v resničnem življenju. Nato pa se je izkazalo, da njuna ljubezen ni bila dovolj močna, da bi lahko skupaj premagala vse ovire, zato sta se odločila za razhod.

Nina nam je povedala, da ima na šov grenko-sladke spomine. "Ne bi rekla, da mi je žal, da sem se ga udeležila, mi je pa žal za določena dejanja in besede. Bil je lepa izkušnja in vesela sem, da sem spoznala nekaj res super oseb." Z izbrancem iz šova trenutno nima stikov. "Niti ne vem, kaj se dogaja z njim in, iskreno, me niti ne zanima. Zadnjič sva se videla na snemanju Družinskega dvoboja, pred tem pa na snemanju zadnje ceremonije."

Nina je sicer že na zadnji ceremoniji razkrila, da ni več samska in tako je tudi zdaj. "Sem srečno zaljubljena in v resni vezi." Čeprav z izbrancem iz šova ni v več v stikih, pa ji je z nekaterimi drugimi udeleženci ljubezenskega eksperimenta uspelo zgraditi trdno prijateljstvo. "Z določenimi še ohranjamo stike, z določenimi pa ne. Kot pravijo, ljudje in prijatelji pridejo in grejo, a vsaka zgodba je neka lekcija in izkušnja za nas, na vse imam lepe spomine."

Za konec je namenila še sporočilo udeležencem druge sezone najbolj romantičnega šova te pomladi. "Naj se ne ozirajo in obremenjujejo, kaj si mislijo drugi, ni pomembno, kaj si misli javnost, saj oni vedno, kaj in kako se je odvijalo med snemanje šova."

Kate in Sandi

Eden bolj zanimivih parov v prvi sezoni šova sta bila Kate in Sandi, ki sta imela v svoji zvezi veliko vzponov in padcev, a se je na koncu vendarle izkazalo, da sta si preveč različna. Afera, ko je Kate soudelžencema v šovu Andražu in Anžetu ponujala masažne storitve, je poskrbela za veliko razburjenja. Sandi je priznal, da svoji ženi ne more več zaupati. Na peti ceremoniji zaobljub sta se nato oba odločila, da bosta eksperiment zapustila.

Kate nam je povedala, da je hvaležna za to izkušnjo, saj se je iz nje predvsem veliko naučila. "Sandi ni bil slab človek, ampak nisva bila na isti valovni dolžini," je povedala o svojem izbrancu iz oddaje, s katerim nista več v stikih.

Razkrila je še, da je trenutno samska, kar ji povsem odgovarja, saj se povsem posveča svojemu poslanstvu – masažam, s katerimi pomaga ljudem do sreče, zdravja, osebnega in notranjega miru ter ljubezni do sebe in sveta. "Udeležencem nove sezone bi rada sporočila samo, naj poslušajo sebe in svojo dušo," je sklenila.

Monja in Janko

Ob koncu eksperimenta je Monja v solzah Janku povedala, da se je odločila, da iz Jankovega življenja odhaja kot partnerica, ostaja pa kot prijateljica: "Tega prijateljstva ne želim nikoli izgubiti!" Janko si je takrat želel drugačnega razpleta, vseeno pa je poudaril, da si želi z Monjo ostati v stiku, četudi bo ta samo prijateljski. In želja se je obema uresničila.

"Z Jankom sva ostala prijatelja. Lani jeseni me je povabil na piknik," nam je zaupala Jeseničanka, ki je iskreno prijateljstvo, kot je povedala, spletla še z Danico in Nino.

Monja je trenutno še vedno samska. In čeprav ljubezni v šovu ni našla, so njeni spomini nanj vseeno lepi. "Vesela sem, da sem se ga udeležila, in ničesar ne obžalujem." Z zanimanjem bo spremljala tudi novo sezono šova Poroka na prvi pogled. "Upam, da bodo udeleženci med seboj kompatibilni. Čim manj drame in čim več metuljčkov, prosim."

Sanela in Andraž

Sanela in Andraž sta bila par, ki od prvega dneva ni mogel najti skupne točke, kar je vodilo v veliko napetosti med njima. Andraž pa je za velik šok poskrbel, ko se je zapletel z drugo udeleženko šova, Kate. Na zadnji skupni večerji je sotekmovalcem celo razkril, da sta se poljubljala. Na zadnji ceremoniji zaobljub so tako padale tudi težke besede, oba pa sta se strinjala, da nimata skupne prihodnosti.

"Vsekakor je bila moja udeležba v šovu Poroka na prvi pogled edinstvena in mi je prinesla veliko pozitivnega. Ob tem prihajajo na plano lepi spomini, ker sem iz nje poskusila vzeti čim več dobrega, malo manj dobrega pa pretvoriti v nekaj, iz česar sem se učila," je po letu dni od eksperimenta povedala Sanela in razkrila, da z Andražem nimata stikov.

"Z njim nisem v stikih. Nazadnje sem se z njim srečala pred enim letom," je povedala Prekmurka, ki ni želela razkriti, kaj se trenutno dogaja na njenem ljubezenskem področju. "To naj ostane skrivnost," je dejala.

Razkrila je še, da se po treh letih spet odpravlja na Kitajsko in da bo z veseljem spremljala novo sezono šova. "Udeležencem nove sezone bi sporočila, naj se spoštujejo in sprejemajo. Želim jim čim več uspeha na tej ljubezenski poti ter veliko strpnosti."

Danica in Aleksander

Danica in Aleksander sta v šov vstopila za drugimi pari, a jima ni uspelo prižgati ljubezenske iskrice. Aleksander je na zadnji ceremoniji zaobljub dejal, da si želi ostati Daničin prijatelj, in poudaril, da upa, da je s tem ni prizadel. Tudi Danica je takrat dejala, da bi si želela skupno pot z Aleksandrom nadaljevati le kot prijateljica.

Danica nam je povedala, da je bil eksperiment zanjo lepa izkušnja, saj je spoznala veliko čudovitih ljudi in ostali so ji lepi spomini. "Z Aleksandrom sva ostala v dobrih odnosih, saj naju veže lepa izkušnja in lahko vam povem, da sva se pred nekaj dnevi srečala pred nakupovalnim središčem in sva bila vesela srečanja." Tudi Danica je na vprašanje, ali je trenutno samska ali v zvezi, dejala, da tega ne želi razkriti.

"Zelo se veselim druge sezone in z veseljem jo bom gledala. Upam, da je bila nova sezona enako uspešna kot naša. Pri nas je od šestih parov danes eden še vedno skupaj. Še več, Hajdi in Anže sta se tudi zares poročila in njuna ljubezen še vedno traja in verjamem, da bo večna," je sklenila Danica.

Katja in Aleksandar

Zgodba Aleksandra in Katje v oddaji Poroka na prvi pogled se je začela sanjsko, saj sta se hitro ujela in ugotovila, da delita podobne vrednote in življenjska prepričanja. Jutro po poročni noči pa je prineslo nepričakovan zasuk, saj je moral Aleksandar svojo izbranko zapustiti zaradi zdravstvenih razlogov. Po njegovi vrnitvi jima ljubezenske iskrice ni uspelo oživiti in že medeni tedni so za oba kmalu postali nočna mora. Romantični piknik, ki naj bi ju ponovno zbližal, se je sprevrgel v hud prepir, po katerem se je Katja odločila eksperiment zapustiti.

Kljub vsemu Katja ne obžaluje, da se je odločila za ta podvig. "Sama na vstop v oddajo gledam s hudomušnim nasmeškom. Še vedno me zabava dejstvo, da sem skočila v to dogodivščino. V življenju rada ohranjam dobre spomine in se z veseljem spomnim sanjske televizijske poroke. Vesela sem, da sem to doživela in ničesar ne obžalujem, prav nasprotno!"

"Z Aleksandrom se po snemanju nisva več videla in niti nimava stikov. Ko sva se nazadnje videla, mi je rekel, da se bo kaj javil, ampak potem se nisva več slišala," je povedala o nesojenem možu iz šova in nam zaupala, da se po koncu šova na njenem ljubezenskem področju ni veliko dogajalo. "Veliko delam in, po pravici povedano, nisem imela časa za ljubezen. Trenutno sem samska in tudi tako se znam imeti lepo."

Za drugo sezono, ki kmalu prihaja na televizijske zaslone, je povedala, da jo predvsem zanima, kdo bodo kandidati, s posebnim zanimanjem pa si bo ogledala poroke. "Ne vem, ali se bom kdaj zares poročila, ampak poroke imam že od otroštva res rada. Zanimajo me lokacije, cvetje, aranžma, glasba, obleke … " Udeležencem nove sezone pa sporoča, da naj v vseh ozirih ostanejo zvesti sebi in se skušajo čim bolj zabavati.

Druga sezona slovenske različice šova Poroka na prvi pogled kmalu prihaja na Planet.

