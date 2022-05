Objokana Monja in žalostni Janko sta se odločila ostati le prijatelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled so udeleženci svojim partnerjem razkrili, ali želijo z njimi zvezo nadaljevati tudi izven šova ali ne. Monja in Janko sta v solzah in s težkim srcem eksperiment zapustila kot prijatelja.

Janko je pred zaključnim obredom priznal, da se sicer veseli, da bo lahko ponovno videl in objel Monjo, a dodal, da ga je mučila velika trema. Tudi Monji živci niso dali miru, saj je razmišljala o svoji odločitvi, kako jo bo sprejel Janko in pa kako se je odločil on.

“Srčno upam, da sva se odločila enako. To bi bilo najboljše in to si želim,” je še dejala, priznala pa, da je v pravilnost svoje odločitve povsem prepričana. Ob prihodu na finalno ceremonijo je Monja sprva povsem osupnila Janka s svojim izgledom, sledil je objem, nato pa se je Monja lotila branja svoje zaobljube.

V solzah je na koncu razkrila, da se je odločila, da iz Jankovega življenja odhaja kot partnerica, ostaja pa kot prijateljica: “Tega prijateljstva ne želim nikoli izgubiti!”

Potem je svojo končno zaobljubo prebral še Janko, ki je poudaril, da si želi z Monjo ostati v stiku, četudi bo ta samo prijateljski. Prepričan je namreč, da je njun zaveznik čas. Zakonca sta se še zadnjič objela, Janko pa je po Monjinem odhodu priznal, da mu je postalo težko pri srcu. Več v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.