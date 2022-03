Šok: Nevesta zapustila šov Poroka na prvi pogled #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se Katja in Aleksandar na medenih tednih odpravila na romantičen piknik, ki pa ga je zaznamoval hud prepir. Mladoporočenca pa tudi po koncu piknika nista našla skupnega jezika, zaradi česar se je Katja odločila zapustiti eksperiment.

Katjo je zelo motil življenjski slog Aleksandra, ki je kadilec, Aleksandra pa to, da je njegova žena veliko časa preživela s telefonom v roki. Medeni teden, ki bi moral biti prijeten in romantičen, se je tako obrnil v povsem drugačno smer. Katja je Aleksandru po pikniku napisala poslovilno pismo in zraven priložila še svoj poročni prstan.

“Žal mi je, da zaključujeva na tak način, a sam dobro veš, da je včasih bolje tako. Ocenila sem, da je presek najinih vesolij premajhen, da bi lahko nadaljevala. V tebi prepoznavam veliko lepih lastnosti, a žal tudi takšnih, s katerimi se ne ujamem. Lepo te je bilo spoznati, ne glede na epilog te zgodbe. Želim ti vso srečo na tvojih poteh. Naj bodo blagoslovljene,” je zapisala Aleksandru v slovo.

Aleksandar je prejeto pismo komentiral kot pričakovano. “Vse kar je narobe z odnosom med mano in Katjo povzame v pismu že ena beseda.” Katja je namreč že v nagovoru narobe zapisala njegovo ime. “Žal si ne zasluži biti niti moja prijateljica, zlasti pa ne žena,” je še dodal Aleksandar. Več v zgornjem videu.

