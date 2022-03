Je Nina za Domna v postelji prevelik zalogaj? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 20.45, se je med Nino in Domnom vnel prvi večji prepir. Domen namreč meni, da so nekatere Ninine želje v spalnici zanj preveč skrajne.