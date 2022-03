Se je Kate res spogledovala z drugim ženinom iz šova? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pari v šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu ujamete od ponedeljka do srede ob 20.45, so se prvič srečali na skupni večerji. Zanimivih pogovorov ni manjkalo, ena od nevest pa naj bi se celo spogledovala z ženinom druge udeleženke šova.

Med prvo skupno večerjo parov je bil glavni zabavljač Domen, ki je odprl veliko različnih tem, med drugim je želel bolje spoznati tudi Sandija in preveriti, kako sta se ujela s Kate. Če je po pogovoru vidno navdušen nad Sandijem, pa je bil malo manj nad Kate.

"Dobil sem občutek, da Kate Sandija ne ceni in da meni, da je ni vreden. Ona se v pogovoru osredotoča samo na to, kako bi Sandija skritizirala," je svoje vtise o paru strnil Domen.

Se je spogledovala z drugim ženinom?

Med večerjo pa je Kate namesto Sandiju več pozornosti namenila drugemu ženinu v eksperimentu. "Najbolj prijeten mi je Anže, ker je simpatičen, prijazen. V oči mi je padel," je povedala Kate. Njene poglede je opazil tudi Anže. "Tudi jaz sem opazil, da se je z mano spogledovala Sandijeva Kate. Ne morem pomagati, če jo mogoče privlačim," je ob tem povedal.

Kako bo to vplivalo na dogajanje v šovu in kaj bo na to rekla Anžetova izbranka Hajdi, izveste že v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled, kjer pare čaka prva ceremonija zaobljub.

