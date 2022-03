Pamela Anderson razkrila, kako je potekal običajen dan snemanja Obalne straže

Danes si boste na Planetu lahko ob 15. uri ogledali prvo epizodo svetovno priljubljene serije Obalna straža (The Baywatch). V njej bo v eni od glavnih vlog nastopila Pamela Anderson, ki je v intervjuju razkrila, kako je na snemanju serije zaslovela, še preden je prišla na avdicijo, in kako je potekalo snemanje epizod.

Pamela Anderson v seriji Obalna straža igra C. J. Parker. V začetku intervjuja je igralka najprej spregovorila o tem, kako je to vlogo pravzaprav dobila.

"Od takrat, ko sem opravila fotografiranje za revijo Playboy, so me večkrat povabili na avdicijo za Obalno stražo. Ampak meni vožnja v Los Angeles ni pretirano dišala, zato se na povabilo nikoli nisem odzvala. Nekega dne pa sem tja pospremila prijateljico. Nazadnje so naju obe najeli na kraju samem. Takrat so mi tudi dejali, da sem na snemanju že prej postala slavna s tem, da se na avdiciji nikoli nisem pojavila," je razkrila.

Igralka je nato opisala, kako je bil videti običajen dan na snemanju."Začelo se je zelo zgodaj. Že ob štirih zjutraj se je začelo moje ličenje, saj je ob sončnem vzhodu najlepša svetloba. Obenem me je tam vedno spremljal moj kužek, ki ni bil nikoli na povodcu. Ko sem končno imela otroke, je z menoj prišla vsa družina. Starši so se za tri leta celo preselili v Malibu, da so lahko pazili moje otroke med snemanjem. Samo njim sem namreč zaupala to nalogo."

Pamela je nato priznala, da je bilo snemanje Obalne straž zanjo najboljša izkušnja v življenju, predvsem pa je vesela, da jo še vedno predvajajo po televizijah po vsem svetu. Igralka je razkrila tudi, da nobene epizode serije ni pogledala do konca. "To je bilo obdobje v mojem življenju, ki ga ne morem razdrobiti na epizode," je pojasnila.

Igralka je nato razkrila, da je v rednem stiku samo z Alexandro Paul, ki v seriji Obalna straža nastopa v vlogi Stephanie Holden. "Predstavila mi je namreč aktivizem in njo srečujem samo na dogodkih za doseganje pravic živali."

Nazadnje je Pamela razkrila tudi, kaj je bil povod za to, da se je iz serije po sedmih letih umaknila. "Dobila sem sina Brandona in bila noseča z drugim otrokom. Kaj je pomembnejše od družine? Potrebovala sem ta umik, saj nisem želela biti mama, ki zaradi dela zamudi vse pomembne dogodke v življenju svojih otrok."

Kljub umiku so jo zvesti oboževalci serije z glasovanjem uvrstili na prvo mesto najljubših zvezd serije Obalna straža. Pamela je bila tega izredno vesela. "Zavedam se, da se je v obdobju moje slave zgodilo kar nekaj negativnih stvari, ki bi lahko to mnenje spremenile. Oboževalcem se zahvaljujem, da me potrpežljivo in z navdušenjem spremljajo tudi po tem, ko se kje spotaknem."

Prvi del serije Obalna straža si boste danes na Planetu lahko ogledali ob 15. uri.

