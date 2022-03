Na Planet prihaja nova serija Zaliv škandalov

Na Planetu si boste nocoj ob 22.20 lahko ogledali prvo epizodo večkrat nagrajene serije Zaliv škandalov (The Bay), ki jo boste lahko spremljali od ponedeljka do četrtka zvečer.

Z emmyjem večkrat nagrajena serija Zaliv škandalov (The Bay) spremlja premožne in slavne prebivalce mesta Bay City. To je zaznamovano s prekletstvom zloveščega senatorja, ki naj bi ga umorila njegova vnukinja Sara Garrett. Igra jo večkratna dobitnica emmyja Mary Beth Evans, ki jo dobro poznajo tudi gledalci kultne serije Days of Our Lives.

Sara in njen najmlajši sin Pete, igra ga prejemnik emmyja Kristos Andrews, ter ljudje okoli njiju se spoprijemajo s serijo dilem, vključno s posilstvom, izsiljevanjem, neiskrenimi ljubimci in maščevalnimi tekmeci. Njihovo življenje je prežeto s prepovedano ljubeznijo, zlonamernimi lažmi in škandali, ki jim ni videti konca. Prebivalci Bay Cityja obsedenost zamenjujejo z ljubeznijo, maščevanje s pravičnostjo in moč z uspehom.

Televizijska uspešnica je osvojila kar 23 najprestižnejših televizijskih nagrad emmy, v različnih kategorijah pa je bila nominirana kar 56-krat.

Serijo Zaliv škandalov (The Bay) boste na Planetu lahko spremljali od ponedeljka do četrtka zvečer. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

