To je Slovenka, ki vam lahko prenese sporočilo osebe iz onostranstva #video

Magazinsko oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. V njej smo se tokrat pogovarjali z Urško Puš, diplomirano zgodovinarko in nekdanjo radijsko voditeljico, katere novo poslanstvo je komuniciranje z umrlimi dušami in predajo njihovih sporočil še živečim osebam. Kako pa ta dar vpliva na njeno vsakodnevno življenje, je v intervjuju preverila Eva Cimbola.

Urška Puš je v začetku intervjuja Evi Cimbola najprej pojasnila, kaj je medijstvo: "Medijstvo je zame to, da sem tolmač tega, kar vidim in slišim ter začutim. Tako predajam sporočila dušnega sveta oziroma onostranstva. Pravzaprav gre za komunikacijo s pokojnimi oziroma z dušo preminulih. Moje poslanstvo je tako dar kot breme. Z mano živeti je kar projekt. To bi potrdili partnerji in pa starši."

Že ko je bila majhna, sama namreč ni vedela, za kaj se gre. "Nisem čutila ljudi, ampak njihovo stisko, torej nekaj, česar ne moreš videti."

Urška je poudarila, da ji njen dar velikokrat predstavlja breme: "Prej sem končala s porodniško, saj je moje telo nenehno izpostavljeno pritiskom. Vse gre čez moje telo. Če nekdo izgubi življenje v prometni nesreči, jaz čutim takšne bolečine. Če je nekdo imel tumor v glavi, imam jaz potem grozne glavobole in migrene. Tako da zna biti naporno. Ampak to je del mene." Izpostavila je tudi dejstvo, da če teh sporočil ne prenese naprej, običajno zboli.

Evo Cimbola je nato zanimalo, kdaj je Urška prvič začela razmišljati, da ima ta dar. "V poznih dvajsetih," je razkrila, nato pa delila še en spomin iz osnovne šole: "Ko smo šli v hišo mojega pokojnega dedka, sem ostalim članom družine rekla, da je na stopnicah v hiši umrl en stric. Sprva so se mi vsi smejali, nato pa sem po 30. letu izvedela, da je bilo to v bistvu res."

Urška je nato spregovorila še o tem, kako njen dar vpliva na njeno zasebno življenje. Pojasnila je, da se lahko zgodi, da jo dar bremeni, mogoče pa ga je tudi povsem odmisliti ter se sprostiti. "Zna se zgoditi oboje. Za nas z družino je morje vedno dogodivščina. Kamorkoli gremo, povsod si moram nadeti oklep, da nič ne vidim, nič ne slišim. Vseeno pa ne morem tega čisto utišati," je priznala.

Eva Cimbola je nato izpostavila, da veliko ljudi v Urškin dar verjame zato, ker se tako lažje soočijo s smrtjo neke osebe. Sama pa pravi: "Ne bi rekla, da je lažje, ampak drugače. Pri tej izkušnji dobijo potrditve, ker jaz po njihovem mnenju tega ne morem vedeti. Skeptiki so mi zato zelo hvaležni, ker pridejo brez pričakovanj. Večje težave pa povzročajo tisti, ki si to močno želijo in s tem blokirajo proces." Urška je nato poudarila, da na njeni seansi dobiš tisto, kar potrebuješ, in ne tistega, česar si želiš.

Urška je nato iskreno priznala, da se sama smrti ne boji. "Kot tolmač dušnega sveta vem, da nekam grem in da s smrtjo ni konec. Kot Urška pa se zavedam, da imam družino, in po pravici ne vem, ali imam zaradi tega strah pred smrtjo ali pred tem, kaj mi bo pred tem zaključkom uspelo storiti," je zaključila.

Magazinsko oddajo Planet Vau si lahko v družbi voditeljice Sanje Grohar na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin pa vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.