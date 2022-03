Bronasta olimpijka: Pot do uspeha gotovo ni lahka #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z Glorio Kotnik, deskarko na snegu, ki je na olimpijskih igrah za Slovenijo osvojila bronasto medaljo. V pogovoru nam je zaupala, kaj vse jo je v resnici pripeljalo do takšnega uspeha in zakaj se na svoji poti do cilja splača vztrajati.

Gloria Kotnik je deskarka na snegu, ki je na olimpijskih igrah v Pekingu v svoji disciplini osvojila bronasto medaljo. Na poti do kolajne so jo izoblikovali predvsem vzponi in padci, lepi in težki trenutki, solze in smeh. "Vse to me je oblikovalo v osebo, kakršna sem danes," nam je zaupala Gloria.

Svojo pot do uspeha je gradila predvsem s trdnimi treningi, svoj preostali čas pa je posvečala svoji družini in delu. Pri usklajevanju vseh teh obveznosti sta ji pomagali osredotočenost in želja po uspehu. "Seveda ni bilo enostavno usklajevati vseh teh področij, zraven pa še delati. Ampak jaz sem vedno to počela z veseljem. Bila sem motivirana, ker sem si želela doseči cilj in sem tako vedela, zakaj to počnem," je pojasnila športnica.

Deskarko na snegu trenira kar njen oče. "Kot družina smo zelo povezani, še bolj zaradi športa. Vedno smo znali stopiti skupaj. Šport me je bolj povezal z očetom, saj sva res preživela ogromno časa skupaj," je priznala Gloria, ki ima tudi že svojo družino. Ta jo brezpogojno podpira. "Družina se mi zdi v športnikovi karieri najbolj pomembna, ker je tista, ki te podpira vedno; v dobrem in v slabem. Verjame vate, trpi s tabo, ob uspehu pa se seveda tudi veseli," je dejala športnica.

Mlada mamica je na svoji poti do uspeha doživela marsikaj. Od izgorelosti, depresije in skorajšnje opustitve profesionalne športne kariere do rojstva sina ter osvojitve olimpijske kolajne. Danes na svojo prehojeno pot gleda precej drugače: "Zdi se mi, da je za nazaj vse videti lepše in lažje. K temu gotovo doprinese tudi uspeh. Ko ti nekaj uspe, si vesel ter zadovoljen in pozabiš na več težkih trenutkov. Vse se ti zdi lepše."

Gloria nam je razkrila tudi, kaj si želi v svoji prihodnosti: "Športno kariero si želim nadaljevati. Sploh ta rezultat mi je dal veliko motivacije in zagona za naprej. Bi si pa želela, da bi se razmere za delo izboljšale in seveda, da bi bila zdrava." Iz svojih življenjskih izkušenj je dobitnica bronaste olimpijske kolajne svetovala vsem, ki si nečesa želijo, da pri doseganju tega ne obupajo.

"Dokler je želja, ne obupajte, ker se prej ali slej vložen trud povrne. Pot do uspeha gotovo ni lahka, je pa zato uspeh na koncu toliko slajši," je zaključila Gloria Kotnik.

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

