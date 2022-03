Pevca moti poljubljanje žene z drugim. Resnica ali šala? #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z Alexom Volaskom in njegovo ženo Sašo Lešnjek Volasko, ki sta že stara znanca zaslonov. Pri njima smo preverili, kako se partnerji soočajo s tem, da se njihova boljša polovica na odru poljublja z drugo osebo. Svoje misli je na to temo delila tudi igralka Gorka Borden .

Gorka Berden je igralka, ki nam je v tokratni oddaji Planet Vau razkrila svoj pogled na intimne prizore v igralstvu. Razliko med intimo na odru in v resničnem življenju pojasnjuje: "Razlika je ta, da gre v zasebnosti za zaupanje in prepuščanje, medtem ko gre v igranih prizorih za zaupanje pod nadzorom." Snemanje tovrstnih prizorov v igralstvu pa je predvsem zaznamovano s tehničnimi detajli in tako daleč od romantike in seksapila.

"Če na koncu uspe, da prenesemo na kamero, da je prizor poln romance in seksapila, je to kar velik dosežek," pojasnjuje Gorka. Kako pa je v primeru, ko igralca ne poznaš in je pred takšnimi prizori treba prebiti led? "Meni se zdi, da zelo pomaga, če se s soigralcem prej kaj pošalim in se obadva malo nasmejiva. Se mi zdi, da je nato vse precej lažje," pojasnjuje igralka.

Aleks Volasko pa o tem pravi: "Zamižiš, ne slišiš, pa je vse dobro. Saj se hecam." Njegova žena Saša je namreč tista, ki ima z intimo na odru več izkušenj. Ob tem je poudarila: "Treba se je zavedati, da so to stvari, ki so zelo skoreografirane. Točno je definirana postavitev in čas poljubljanja. Obenem veš, da te gleda veliko ljudi, in posledično to ni najbolj romantičen trenutek.”

Kaj pa se zgodi, če poljub traja predolgo? Alex je malo za šalo, malo pa tudi zares dejal: "Če se ona poljublja predolgo, jaz zvečer kuham mulo in sem jezen." Nato je pojasnil, da ljubosumje ni preprosto in da je treba razumeti, da je to del posla." Vseeno pa jo lahko partner pošteno zagode. Aleks se je namreč pošalil na račun Sašinega soigralca: "Šel sem tja in mu rekel, da sta se malo dolgo časa poljubljala."

Veliko nerazumevanja pa se najde tudi zunaj para, denimo pri družini ali prijateljih, ki tega posla ne razumejo. Saša je ob tem razkrila: "Velikokrat ljudje vprašajo Aleksa, ali ni ljubosumen, on pa jim reče, da ne in da bo raje ponosen." Dodala pa je tudi, da se Aleks zaveda, da so njegovi poljubčki samo za njega. "In prav je tako," je zaključil pevec Aleks Volasko.

Magazinsko oddajo Planet Vau pa si v družbi voditeljice Sanje Grohar lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.20. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter i.n YouTube.