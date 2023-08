Znani slovenski glasbenik se je preizkusil v kar dveh novih vlogah

Glasbenik Alex Volasko se je preizkusil v dveh novih vlogah: nedavno je izdal svojo prvo pesniško zbirko Poezije, elegije in ostale traparije, poleg tega pa je izdal tudi novo skladbo, s katero se je predstavil v drugačni glasbeni zvrsti, v kateri je ustvarjal do zdaj.

Pevec Alex Volasko je pesniško zbirko z naslovom Poezije, elegije in ostale traparije izdal na 76 straneh. Za revijo Lady je povedal, da je zbirka nastala v kratkem času, in sicer v pol leta, končal pa jo je na prvi pomladni dan. Volasko je povedal, da si samega sebe nikoli ni predstavljal kot pesnika, a so se misli po lanskem letu, ki je bilo zanj izjemno stresno in prelomno, kar ulile. Lani se je Volasko namreč po dveh letih zakona ločil od pevke Saše Lešnjek.

Povedal je tudi, da pri pesmih v pesniški zbirki ne gre za pesmi, ki bi se jih uglasbilo, a imajo globoka čustva. Dodal je, da "je bilo to neko obdobje in zdaj je končano".

Poleg pesniške zbirke pa se je podal tudi v novo glasbeno zvrst, ki je pri njem nismo vajeni, saj je izdal narodnozabavno obarvano skladbo in videospot z naslovom Pesem gorenjskih trat, v kateri sodeluje s kvintetom Cik-Cak.