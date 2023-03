Glasbenik Alex Volasko razkril, kaj je bil razlog za njegovo ločitev #video

V oddaji se je med komentatorji vnela debata o tem, da v vsaki zvezi prvotna zaljubljenost mine in da nastopi obdobje, ki je odločilno, ali bosta dva lahko šla skupaj po isti poti ali pa so razlike med njima prevelike.

"Alex, pet let sta bila skupaj s tvojo nekdanjo, kajne? Kdaj se je ta med polizal?" je zanimalo Špelo Grošelj.

"Midva sva oba glasbenika in sva tako rekoč od jutra do večera živela in delala skupaj. Lepo nama je bilo živeti skupaj, ampak je bil problem, ker se je pri delu tisti med polizal. In so prišli konflikti na poslovni ravni, ki so seveda prešli v vse preostale pore življenja," je razkril glasbenik. "To je velik problem takih parov, ker smo skupaj tako poslovno kot zasebno."

Špela je bila sicer prepričana, da je parom, ki poslovno delujejo na istem področju, lažje. "Veš, kako pravijo. Prednosti včasih tudi odbijejo. Ko pride mogoče neko tisto rivalstvo, ne? Dostikrat, če si ti z istega področja, če delaš nek svoj projekt, se temu ti bolj posvečaš in lahko pride do rivalstva, tudi če tega ne želiš," je pojasnil Volasko.

Toda Špela vseeno ni razumela, kako lahko pride do rivalstva med dvema, ki se imata rada. "Začne se z malim. Na začetku si ves zagnan, delaš projekte skupaj in smo vsi veseli. Potem to postane posel in verjetno je tu ljubezen začela malo izzvenevati. Ko sva se sprla v studiu, sva šla oba jezna spat, čeprav sem rekel, da jaz nikoli ne bom hodil jezen spat, in sem hotel reševati in tudi ona v bistvu na svoj način, ampak ..." je še razložil glasbenik. Več v zgornjem videoposnetku.

