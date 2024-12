Alex Volasko ima za seboj zanimivo zgodbo glasbenega ustvarjanja. Čeprav se je njegova glasbena in pevska kariera razvila spontano in naziva pevec ne sliši najraje, je pretekli mesec kot samostojni izvajalec na svoj 33. rojstni dan izdal že četrti studijski album Zvezdogleda. V intervjuju za Siol.net smo z njim spregovorili o svežem albumu, težkem obdobju v zasebnem življenju, Emi in Evroviziji. "Imaš odlično odskočno desko, a si skočil v bazen brez vode. Pripravili so te na najlepši skok v življenju, naredil si ne vem koliko piruet, pristal pa si v bazenu brez vode. In to se dostikrat zgodi z glasbeniki," je povedal o medijski podpori glasbenikom na in predvsem po festivalih.

Svoj četrti studijski album ste izdali na svoj 33. rojstni dan. Zakaj prav na ta dan?

Nove vere mi za zdaj še ni uspelo vpeljati v ta svet, čeprav sem v Kristusovih letih. Zakaj prav na rojstni dan? Če povem iskreno, mi je všeč, da se zberemo z znanci in prijatelji, ker smo razkropljeni po Sloveniji. Da vidim ljudi, ki jih nisem videl že eno leto ali pa še več. Hkrati pa lahko tudi jaz ponudim tudi nekaj svojega in novega ter naredim veliko zabavo. Promocija albuma je bila nekako namenjena vabljenim in tistim, ki jih rad vidim ob sebi. Kje bolje bi lahko bilo to kot ob promociji albuma in kdaj bolje kot ob mojem rojstnem dnevu?

33-letni glasbenik, producent, avtor in tudi pevec je izdal že štiri studijske albume, zadnjega z naslovom Zvezdogleda letos novembra. Kot samostojni izvajalec je v glasbeno sceno vpet 13 let, preizkusil pa se je tudi v različnih šovih in se udeležil večjih slovenskih pevskih festivalov. S skladbo Pesem in poljub je leta 2016 zmagal na festivalu Poprock, leta 2018 pa na Slovenski popevki s skladbo Če pomlad nikoli več ne pride. Ukvarja se s sinhronizacijo risank, lani pa je izdal tudi svojo pesniško zbirko.

Kaj je glavna nit tega albuma?

Ko smo mladi in začnemo, se nam zdi, da bomo osvojili ves svet. Z leti, osebnostno rastjo in ustvarjanjem ugotavljaš, kako si v bistvu majhen, nemočen in je edino tvoje orožje, ki ga imaš, tvoja izraznost. Nekako sem začel razumevati to majhnost in sem jo tudi začel ponotranjati, a ne v smislu, da bi se z njo rinil k tlom. Začel sem se gledati kot nekdo, ki pripoveduje zgodbe, in kot del mozaika. Da nisem jaz sonce, sončni kralj, ampak sem samo del tega širokega ozvezdja, ki mu rečemo človeštvo. Pesem Zvezdogleda govori prav o tem pogledu – da gledamo zvezde in se nam naši problemi zdijo tako veliki. V tej pesmi sem razmišljal z vidika zvezd. Mi vedno gledamo zvezde: ali tudi one gledajo nas, ali nas vidijo kot malo modro piko sredi Rimske ceste?

Naslovna pesem albuma Zvezdogleda:

Razmišljal sem, koliko naših težav, ki si jih sami ustvarimo, je čisto nesmiselnih. Vsi gledamo v iste zvezde in se želimo po njih usmerjati, a njim je zares vseeno za nas in nas ne vidijo kot posameznikov, ampak kot malo piko v vesolju. Iz tega sem nekako izhajal. Tudi sama zgradba besedil na tem albumu je poleg ljubezenskih, ki jih vsak podoživlja na svoj način, tudi malce samokritična.

"Zdaj se začenjam zavedati, da tudi padec, tudi negativen komentar ali pa slaba stvar, ki se ti zgodi v življenju, lahko potegne novo energijo in novo moč." Foto: Ana Kovač

Na tem albumu pogosto omenjate besedo ideal. Je to nekaj, k čemur stremite, ali pa veste, da to ne obstaja?

Nekdo je očitno poslušal in sledil besedilom (smeh, op. a.). Zelo veliko je tudi primerjav z zvezdami in vesoljem, skoraj v vseh skladbah. Je tudi neka navezava na nekaj kozmičnega, ker je to vse bistvo albuma Zvezdogleda.

Večina pesmi ima neko tematiko, da se vsaj malo poveže z zvezdami. Ideal pa ravno zato, ker se ti, ko si mlad in navihano neumen, mladostniško naiven in vihrav, zdi, da imaš ves svet na dlani in lahko narediš vse. Da nič ni nemogoče. Kar je morda tudi dobra mentaliteta. Zdaj se začenjam zavedati, da tudi padec, tudi negativen komentar ali pa slaba stvar, ki se ti zgodi v življenju, lahko potegne novo energijo in novo moč. Hkrati pa se moraš začeti zavedati, da nikoli ne bo nič popolno in idealno, in to je čisto v redu.

To je tisto, kar nam daje zagon, da predvsem ustvarjalci iščemo vedno nove načine. Da nas ta neidealnost vleče, daje žar in nek zagon. V skladbi Ni ideal se spopadam ravno s tem. Smo tako majhni, a imamo hkrati toliko moči, da lahko prek svojega ustvarjalnega procesa, dela in misli vplivamo na druge.

Če smo iskreni, tako ustvarjalci kot tudi "najbolj običajni ljudje" gremo skozi popolnoma iste težave v življenju. Mi morda to izrazimo na malce drugačen način in marsikdo se v tem najde, ker mogoče tega ne zna povedati s svojimi besedami. Zato to tudi počnemo.

"Ne maram površinskosti, zelo mi gre na živce. Seveda se vsak kdaj rad malo pohvali, da je bil na lepem izletu, in se lepo obleče, a meni gre to res na živce, saj v tem ni čisto nobene resnice in vsebine," pove Volasko. Foto: Ana Kovač

Na albumu ste vsaj dve pesmi namenili preteklim razmerjem. Ste tako želeli prek ustvarjanja podati svojo plat zgodbe in občutke?

Dandanes se mi zdi, da smo ljudje postali tako površinski, da preprosto zelo hitro pozabimo na tisto prvinskost. Hitro nas očarajo lepe stvari zunanjosti, družbeni mediji so polni nekih idealnih pogledov in zelo velikokrat se ujamemo v ta krog. To nam zelo hitro postane ideal življenja, kar je katastrofa in grozno.

Ne maram površinskosti, zelo mi gre na živce. Seveda se vsak kdaj rad malo pohvali, da je bil na lepem izletu, in se lepo obleče, a meni gre to res na živce, saj v tem ni čisto nobene resnice in vsebine. To je samo neka fasada za nekaj globljega in jaz odkrivam tisto, kar je pod to fasado – to me zanima.

Pesem Hvala lepa poje točno o tem, da ljudje postavimo tako trdo fasado, da ne moremo prek nje. Takemu človeku se lahko samo zahvalim. Mogoče to izhaja iz kakšnih prejšnjih zvez, a govori tudi o odnosu do ljudi, ki jih vsak dan srečuješ na ulici.

Nisem se želel osredotočati le na fiksno stvar v realnem svetu, ampak na to pogledati bolj široko, kozmično in na splošno. K sreči nimam takih prijateljev, ki bi se mi hvalili z novimi oblekami in avtomobilom. V ljudeh iščem njihovo esenco in ne fasade.

"Vsi smo imeli neke odnose in jih imamo. Marsikdo doživi grozne vzpone in padce. Ampak kaj je to zares? To je del življenja. Tukaj veliko ne bom pogreval, seveda je hudo, ko udari. Bodimo iskreni. A impulzi so del življenja," ugotavlja glasbenik in pevec. Foto: Ana Kovač

Obdobja po ločitvi pa niste nikoli pretirano javno naslavljali?

Vsi smo imeli neke odnose in jih imamo. Marsikdo doživi ne vem kako grozne vzpone in padce. Ampak kaj je to zares? To je del življenja. Tukaj veliko ne bom pogreval, seveda je hudo, ko udari. Bodimo iskreni. A impulzi so del življenja. Kakršnikoli že so: lahko izgubiš službo, hudo zboliš, imaš finančne težave. Veliko je nekih impulzov, na primer selitev oziroma kaj drugega.

Vsaka taka stvar v nas vzbudi nek odziv. Rekel bom, da stvari, na katere ne morem imeti vpliva, zelo rad hitro pustim za sabo. Ne da bi jih potlačeval, ampak se preprosto sprijaznim s tem, da je, kot je. Ter da določenih stvari ne morem spremeniti in nanje nimam vpliva. Ta način razmišljanja je vpet v te skladbe: gledamo v zvezde, a jih ne moremo nikoli doseči. Lahko so nam neka usmeritev, prostor za kreativo in razmislek, a zares jih ne bomo nikoli dosegli. Ni mi jih treba doseči, da lahko o njih pišem. Zakaj bi se s tem sploh obremenjevali?

Tudi zasebno ste v novem obdobju, s partnerko ste se že pokazali v javnosti. Kako doživljate to obdobje?

Zakaj bi skrival nekaj, kar je lepo in v redu? Tega ne obešam na veliki zvon in niti ne zanikam. Vseeno sem čisto isti človek, kot je vsak izmed nas. So neke stvari, za katere imaš rad, da se o njih govori, in nekatere, za katere ne želiš. Ljubezen je nekaj lepega in če je iskrena in prava, ne vem, zakaj ne bi tega videl ves svet.

"Ljubezen je nekaj lepega in če je iskrena in prava, ne vem, zakaj ne bi tega videl cel svet." Foto: Ana Kovač

Je težko krmariti s partnerjem, če na istem področju oba delujeta tako poslovno kot zasebno?

Poznam ljudi, ki s svojim partnerjem delujejo na popolnoma različnih področjih in funkcionirajo. Poznam pa tudi ljudi, ki so na istih področjih in pride do rivalstva in lahko poči, četudi je na papirju vse videti popolno. Če bi imel popoln recept za takšno stvar, verjetno ne bi delal takšnih napak v življenju. Mislim, da nihče v odnosih nima popolnih receptov, in menim, da največ šteje spoštovanje in sklepanje kompromisov. Odvisno je, koliko ceniš drugo osebo in spoštuješ njeno delo.

Širšemu občinstvu ste se predstavili tudi v šovu SIT, Znan obraz ima svoj glas in tudi na tekmovanju Misija Evrovizija. Ste se za udeležbo na tovrstnih tekmovanjih odločili sami ali vas je na njih kdo prijavil?

To je smešna zgodba in ne vem, ali smem povedati čisto po resnici. Ti šovi imajo agente oziroma ljudi, ki iščejo nastopajoče. Do mene so vedno pristopali in sam se nikoli nisem prijavil. Tudi zato, ker se v tem nisem videl. Če pa so oni pristopili do mene, pa sem si rekel, da je lepo, če si me želijo.

Izkazalo se je, da za to nisem, čeprav se na nastopih rad odprem ljudem in se z njimi povežem. Nisem pa rad nastopač. Kar pa mogoče bolj vžge na prvo žogo. Ko sem bil prvič izbran na Slovensko popevko ali pa Melodije morja in sonca, mi je bila to prva resna potrditev. Čeprav gre vseeno za tekmovanje, gre predvsem za tekmovanje pesmi, ustvarjalnosti in tudi skladba mora biti dobra. Ne samo, da v tistih treh minutah narediš čim večji vtis, ampak moraš pokazati tudi kakovost in ustvarjalno znanje. To mi je bilo všeč.

Mislim, da bi se moral vsak mlad glasbenik predstaviti na večjem odru z veliko zasedbo, da vsaj malo začuti, kaj lahko z njegovo glasbo naredi cel petdeset- ali šestdesetčlanski orkester. To je čisto drug občutek, ki ti da ogromno zaleta, da orkester igra tvojo pesem pred več tisoč ljudmi. Tukaj vidim dodano vrednost, je pa res, da potrebuješ vse, včasih tudi malo šova.

Zmagovalna skladba Slovenske popevke 2018 Če pomlad nikoli več ne pride:

"Čeprav gre vseeno za tekmovanje, gre predvsem za tekmovanje pesmi, ustvarjalnosti in tudi skladba mora biti dobra. Ne samo, da v tistih treh minutah narediš čim večji vtis, ampak moraš pokazati tudi kakovost in ustvarjalno znanje. To mi je bilo všeč," pove Volasko, ko glasbene festivale primerja s šovi. Foto: Ana Kovač

Menite, da je danes tovrstnih festivalov premalo?

Menim, da jih je bilo včasih veliko, danes pa ima vsaka vas Pokaži, kaj znaš. Kar je super, saj smo Slovenci zelo ustvarjalen narod in sem zelo ponosen na to, ne glede za katero zvrst glasbe gre. Ampak premalo držimo skupaj in premalo je medijske podpore na in po festivalu. Ne toliko kvantitativno kot kvalitativno. Ko nastopiš na Emi in prideš na Evrovizijo, se potem s tabo nihče ne ukvarja konsistentno. Imaš odlično odskočno desko, a si skočil v bazen brez vode. Pripravili so te na najlepši skok v življenju, naredil si ne vem koliko piruet, pristal pa si v bazenu brez vode. In to se dostikrat zgodi z glasbeniki.

Zmagajo, a kar naenkrat se nihče več ne ukvarja z njimi in padejo v stisko. Po eni strani so nekaj naredili, po drugi strani pa ne dobijo nečesa, kar so pričakovali. Tukaj sam vidim primanjkljaj, saj ne prodajaš samo glasbe in samega sebe, ampak celotno svojo zgodbo in proces. Zato pravijo, da je za glasbenike najpomembnejša vztrajnost, ne talent.

"Ne prodajaš samo glasbe in samega sebe, ampak celotno svojo zgodbo in proces. Zato pravijo, da je za glasbenike najpomembnejša vztrajnost, ne talent." Foto: Ana Kovač

Nedavno so se končale prijave na Emo. Ste poslali tudi svojo?

Prijava še ne pomeni nič. Lahko se prijavim tudi za predsednika države. Tak "pomp" je razpis doživel prav zato, ker je premalo festivalov prav zdaj v tem času. Popevke več ni, Melodije morja in sonca so premalo pokrite. Ljudje se želijo pokazati čim širši publiki.

Če sem lahko malce kritičen: tudi lani je bil razpis za Emo, pa se je potem izbralo interno. Morda to ni najbolj pravično, da se potem sploh objavlja razpis. Morda bi lahko med odprtim razpisom rekli, da so spremenili pogoje, in bi naredili manjšo različico, ne pa čisto ničesar. To se mi je zdelo mogoče malo neuvidevno do izvajalcev in avtorjev. A vsak lahko svoje pogoje v neki točki spreminja, koliko pa je to legitimno, pa je drugo vprašanje.

Končno je zunaj spet javno povabilo in seveda so se glasbeniki prijavili. Priznam, da sem poslal eno pesem, a poslal sem tako, ki je všeč meni, pa mogoče ni primerna za ta festival. Lepo bo, če jim bo všeč, v nasprotnem primeru pa je dobra skladba zame in se ne obremenjujem.

Pa si želite nastopiti na Evroviziji?

Deset let nazaj bi zagotovo rekel da. Zdaj pa bom rekel, da bi mi bilo v čast in seveda bi naredil največ, kar bi lahko. Ampak ni pa to moj cilj. Pred kratkim, ko sem imel predstavitev albuma in nastope, sem ugotovil, da je moj cilj, da se imajo ljudje lepo. In ko ti vračajo to energijo.

Na Evroviziji je neverjetna produkcija, a ne vem, če si tam zares lahko tisto, kar si na lastnem koncertu, pred ljudmi, ki so prišli poslušat izključno tebe. Tukaj vidim največ svojega potenciala in želje, da se pokažem. To je moj moto – stopnička za stopničko in tudi, da se imamo tako jaz kot ljudje lepo, da vsakemu nekaj ostane ali pa da mi po nastopu rečejo, da sem jim dal misliti ali pa da so na koncertu uživali.

"Deset let nazaj bi zagotovo rekel da. Zdaj pa bom rekel, da bi mi bilo v čast in seveda bi naredil največ, kar bi lahko. Ampak ni pa to moj cilj," odgovori na vprašanje, ali si želi nastopiti na Evroviziji. Foto: Ana Kovač

Ustvarjali ste z mnogimi mladimi ustvarjalci: kot avtor njihovih pesmi, producent in mentor. Kako se odločate, katere pesmi boste uporabili zase in katere boste prepustili drugim?

Zame to ni težka odločitev, ker vse to rad delam, tudi za druge. Največkrat me je kdo spontano izzval, da zanj kaj napišem. Ko mi je kakšen pevec všeč, zelo hitro slišim, kako bi ustvaril skladbo za njegov glas in kakšen bi mu pristajal. Najraje imam, če me nekdo nagovori ali navdihne in mu pesem sam ponudim. Do mene pridejo tudi ljudje, ki rečejo, da jim za na primer tisoč ali dva tisoč evrov napišem skladbo, ali pa bi radi samo sodelovali, a jaz ne morem reči da. Ali pa najprej sprejmem, pa se potem opravičim in čez čas rečem, da nimam pesmi. In da bom, ko bom primerno pesem imel, sam stopil v stik z njimi, in dosti ljudi se s tem strinja.

Nihče pa noče imeti narejene pesmi na silo in samo za to, da je. Nekako sem to začel v zadnjih letih dojemati: ni pomembno, koliko denarja, koliko produkcije, ampak je pomembno, da si ti nagovorjen in da te ta človek navdihne in da ob pisanju pesmi sproti rasteš. Rad rastem skupaj z ljudmi, s katerimi sodelujem.

Pride obdobje v mojem življenju, ki traja nekaj mesecev, ko imam ogromno idej in veliko pišem. Ne gre vedno za ideje, ki jih želim izraziti jaz. Veliko se mi dogaja in veliko stvari opažam. Rad bi, da te pesmi pridejo med ljudi, a ne vedno prek mene.

"Nekako sem to začel v zadnjih letih dojemati: ni pomembno, koliko denarja, koliko produkcije, ampak je pomembno, da si ti nagovorjen in da te ta človek navdihne in da ob pisanju pesmi sproti rasteš. Rad rastem skupaj z ljudmi, s katerimi sodelujem." Foto: Ana Kovač

V glasbeno sceno ste vpeti že 13 let. Kako zdaj gledate nanjo?

Trinajst let aktivno sodelujem, opazovalec sem še dlje. Po eni strani sem malo razočaran, ker se mi zdi, da se je v teh letih vmes pozabljalo na slovenski jezik, se ga zapostavljalo in govorilo, da je grd jezik za glasbo, a to se zdaj k sreči izboljšuje. To, da je slovenščina grd jezik za glasbo, ni res.

Angleži imajo za eno stvar eno besedo, mi pa imamo tri ali štiri načine, da lahko nekaj izrazimo. Z avtorskega vidika je slovenščina precej bolj prostoren jezik kot angleščina in tudi hrvaščina, je pa zaradi tega težji.

Veliko več imamo prostora za prispodobe. Zelo mi je žal, ker veliko mladih ustvarjalcev oziroma avtorjev govori, da se težko izraža v slovenščini, a gre samo za vajo. Glasba nam je v neki točki postala bolj domača v angleškem kot v slovenskem jeziku. To je težava. Podobno je tudi pri hrvaški glasbi, ker bi vsi radi bili uspešni na hitro, saj se ta glasba prodaja na zabavah. Tako da za hiter zaslužek marsikateri slovenski izvajalec poseže po hrvaškem jeziku, čeprav se je do zdaj še vedno izkazalo, da Hrvatom hrvaškega jezika Slovenec ne more prodajati. Ne glede na to, kako kakovosten je.

Vesel pa sem, da dandanes tudi mainstream izvajalci in bandi spet bolj posegajo po slovenskem jeziku. Zdi se, da smo se res naveličali tega anglicizma in hrvatizma in smo spet začeli odkrivati slovenščino.

Veseli ga, da dandanes tudi mainstream izvajalci in bandi spet bolj posegajo po slovenskem jeziku. Foto: Ana Kovač

Ste lahko danes profesionalni glasbenik ali se ukvarjate še s čim drugim?

Če me sprašujete po tem, da včasih na koncu meseca težko pridem tudi do paštete, ker toliko vlagam v glasbo in ji posvečam toliko finančnih sredstev in časa, potem: da, potem sem profesionalen. Če kdaj jem suh kruh in pašteto, potem sem seveda zelo profesionalen glasbenik. Ampak ne vem, kje je točka, na kateri in kdaj postaneš profesionalni glasbenik. Mogoče največ zaslužim z vidika glasbenega udejstvovanja, a delam sto in eno stvar. Če se znaš prav obrniti, mislim, da lahko od glasbe in ustvarjalnosti pri nas lepo živiš.

Svoj glas posojam tudi v reklamah in delam za podjetje, ki se ukvarja z medijskimi storitvami. Na glasbo gledam zelo celovito, vse pa je povezano z glasom, z ustvarjalnostjo in zvokom.

Prepričan je, da ima po štirih izdanih ploščah tudi na terenu kar nekaj za povedati in da mora album iti med ljudi. Foto: Ana Kovač

Kakšni so vaši načrti za naprej, boste glasbo novega albuma predstavili poslušalcem po Sloveniji? Si želite nastopati na večjih odrih?

Pripravljam celovit material za okoli uro in pol programa z 90 odstotki čisto avtorskega materiala, ki mu bomo vrinili kakšno skladbo, ki je meni všeč in mi da veliko, da stvari malo presekamo. Zasedba je tudi postavljena. Veliko je tudi logističnih stvari, dogovarjamo se z agenti, ker je to v Sloveniji tak "divji zahod".

Imamo načrt, da bo kar nekaj samostojnih koncertov, saj se mi zdi, da imam po štirih izdanih ploščah tudi na terenu kar nekaj za povedati. Po promociji zadnjega albuma so bili odzivi tako dobri, da sem si rekel, da mora to iti med ljudi.

V roku dveh let namerava spet izdati nov album. Foto: Ana Kovač

Načrt za naprej je že nov album, ki bo izšel v roku dveh let, tri pesmi so že napisane. Veliko se mi dogaja: raje sem izgorel in produktiven kot pa neproduktiven in se sprašujem, kaj je z mano narobe. Dokler migam in delajo možgani, delam in ustvarjam.

