Z izidom novega videospota za pesem Changes je ameriški glasbenik Charlie Puth razkril, da bosta z ženo Brooke prvič postala starša.

V videospotu 33-letnik stoji poleg svoje žene, ki si v nekem trenutku roke položi na trebuh. Pevec jo pogleda, svoje roke položi na njene ter si ji nasmehne, nato pa skupaj odideta.

Poglejte:

Po poročanju ameriških medijev, Charlie Puth v svoji novi pesmi Changes razmišlja o spremembah tako na osebni kot profesionalni ravni. Novico o izidu je delil tudi na svojih družbenih omrežjih, kjer je bil nekoliko bolj skrivnosten, zapisal je le, da je nad svojo novo pesmijo navdušen, "saj je ta popoln način, da vas popeljem v najlepši, najbolj barvit del mojega življenja, ki se začenja ravno zdaj. Kmalu boste izvedeli, zakaj ...".

Par se pozna že od otroštva, ljubezensko razmerje sta začela leta 2022, lani septembra pa sta se tudi poročila.

