Nino Ošlak, lanskoletni zmagovalec festivala Slovenska popevka, bo novembra s koncertom v dvorani Cankarjevega doma obeležil 15 let svoje glasbene poti. S pevcem, pianistom in akademskim glasbenikom smo v intervjuju za Siol.net spregovorili o njegovi glasbeni poti, o tem, kaj pripravlja za veliki koncert, razkril pa je tudi, kako doživlja slovensko glasbeno sceno in zakaj na družbenih omrežjih nerad deli svoje zasebno življenje.

Kmalu boste v Cankarjevem domu obeležili 15 let glasbene poti in kreativnega ustvarjanja. Kaj vse ste v tem obdobju doživeli?

Tako kot je v življenju, je tudi na poti glasbene kreative precej raznoliko: so vzponi in so padci, ampak eno brez drugega ne gre. Začetna zagnanost, zaletavost z glavo skozi zid pripelje do neke streznitve v smislu, da najdeš svoj glasbeni izraz, potem pa se pravo delo šele začne. Veliko se je zgodilo, zlagal bi se, če bi rekel, da sem ostal enak … Ampak saj se vsi ljudje spreminjamo, rastemo, razvijamo. Napisal sem ogromno glasbe, na odru ne stojim samo kot pevec, od začetka svojo glasbo pišem sam. Tako glasbo in besedila kot v veliki večini tudi glasbene aranžmaje – to pomeni, da sem aktiven v studiu pri snemanju vseh mogočih glasbil, spremljevalnih vokalov in vsega, kar spada v pop glasbo.

Kaj vam je ostalo v spominu dobrega in slabega iz tega obdobja?

Ko sem začenjal, je bila moja publika, kot sem bil tudi sam, najstniška. Še zdaj hranim celo goro risbic, slikic, raznih spominkov, tega sem v začetnem obdobju dobival res ogromno. Igrač je bilo v nekem trenutku toliko, da sem jih podaril v dobrodelne namene. Veliko imam lepih spominov, slabega se, iskreno, skoraj nič ne spomnim. Morda so tiste prve zavrnitve boleče, a tudi to je del rasti, tako osebne kot glasbene in umetniške.

"Pesmi o zlomljenih srcih je bilo napisanih že nešteto. In ko se neka zgodba konča, se velikokrat sprašujemo, kdo zdaj objema našo ljubljeno osebo, ali je ta objem dovolj topel. A še morda kdaj pomisli name? Radi preklinjamo, se spominjamo slabih reči. Ta pesem pa spodbuja k temu, da ohranimo lepe spomine," o svojem najnovejšem singlu pove Ošlak. Foto: Matevž Rošer

Kaj pripravljate za koncert, ki je vrh vašega praznovanja?

Preveč vsega ne želim razkriti, ker potem ne bo nič presenečenj (smeh, op. a.). Gostov ne bom razkril, lahko samo povem, da ne bo nikogar od pevcev, ampak bodo drugačne oblike presenečenj. To bo večer, ko bom s svojim bandom in razširjeno ekipo obujal spomine na svoje začetke, ozrli pa se bomo tudi v prihodnost in zaigrali kakšno popolnoma svežo z nove plošče. Pridite 7. novembra v Cankarjev dom, ker bo res prijetno. Z ekipo res noro uživamo in mislim, da se to vedno čuti na koncertih. Na tem še toliko bolj, ker bo drugačen, unikaten.

Ali za vaš veliki koncert pripravljate tudi kakšno presenečenje?

Seveda, presenečenj bo več. Ampak res nisem šel v ta koncert na način, da bi napolnil dvorano na račun drugih gostov. Ljudje pridejo zaradi mene, zaradi moje glasbe.

Zakaj ste se koncert odločili pripraviti prav v dvorani Cankarjevega doma?

V času študija na Akademiji za glasbo sem na teh odrih, v vseh dvoranah Cankarjevega doma stal že večkrat. Tudi kasneje sem bil gost na različnih dogodkih. Petnajst let kariere sem si želel proslaviti na poseben način, zato sem se odločil, da stopim prvič samostojno tudi na ta oder. Nekoliko intimneje bo, to ne bo koncert, kjer bi bilo ogromno svetlobnih učinkov in nekega "kiča", ampak bo poudarek na glasbi. Izpeljati skoraj dve uri dolg koncert samo z dobro avtorsko glasbo ni kar tako.

Ljudje pridejo na moj koncert, kupijo karto … zaradi moje glasbe, zaradi sporočil, zgodb, o katerih pojem. Ne zaradi tega, ker nosim boksarice ne vem katere znamke.

Nedavno ste predstavili nov singel, ki je ponudil predokus vašega prihajajočega četrtega albuma, ki si ga oboževalci lahko obetajo do konca leta. O čem pravzaprav govori pesem in kakšno glasbo (žanrsko in tematsko) boste poslušalcem ponudili na novi plošči?

Pesmi o zlomljenih srcih je bilo napisanih že nešteto. In ko se neka zgodba konča, se velikokrat sprašujemo, kdo zdaj objema našo ljubljeno osebo, ali je ta objem dovolj topel. A še morda kdaj pomisli name? Radi preklinjamo, se spominjamo slabih reči. Ta pesem pa spodbuja k temu, da ohranimo lepe spomine. Plošča nosi naslov Elektro-romantika. Album sem naslovil po navdihu nekih drugih časov, časov kaset. Bila je stran A in stran B, na vsaki nekaj pesmi. Prvi del bodo pop uspešnice, ki imajo tudi nekaj elektro prizvoka in jih večinoma ljudje že poznajo z radiev, drugi del plošče pa bodo zvočno zelo intimne, klavirsko-vokalne skladbe. Čista romantika.

Kako pomembna je za vas videopodoba pesmi?

Ljudje danes – in nenazadnje tudi sto let nazaj v operi – glasbo tudi pogledamo. Vedno gre za obe vrsti umetnosti. Zato seveda rad posnamem tudi videospot za skoraj vsako svojo pesem.

Svoje zasebnosti na družbenih omrežjih ne razkrivate, osredotočate se na glasbeno delo. Zakaj?

Ljudje pridejo na moj koncert, kupijo karto … zaradi moje glasbe, zaradi sporočil, zgodb, o katerih pojem. Ne zaradi tega, ker nosim boksarice ne vem katere znamke, nosim uro takšno, kot jo oglašujem, dopustujem ne vem kje … Nimam potrebe po tem, moj ego ne potrebuje tega. Sicer pa zadnja leta vseeno kdaj objavim tudi kakšen trenutek iz osebnega življenja. Oktobra sem recimo šel s sestro na izlet v London, ker si je to želela za svoj 25. rojstni dan, pa sva naredila kak selfi in ga objavila. Ni tako, da čisto nič ne delim, a vseeno želim, da kaj ostane tudi samo za mojo družino.

"Mora se zgoditi nekaj več, energija med nami, pa tudi zaupanje izvajalca, da boš znal zanj napisati nekaj, kar mu bo blizu, kar bo čutil," pove o glasbenih sodelovanjih. Foto: Erazem Paravinja

V slovensko glasbeno industrijo ste močno vpeti že več kot desetletje. Kaj imate za povedati o njej? Kaj je pri njej dobrega in kaj vas je morda zmotilo?

Ne maram besede industrija. Imel sem izkušnjo s pisanjem glasbe tudi z uveljavljeno ekipo v Londonu, tam je to res industrija. Slovenski prostor nam omogoča ogromno svobode, res lahko počneš, kar čutiš, ni takšnih pritiskov založnikov … Imam zelo lepo mnenje o naši sceni. Ven me nekako ne vleče.

Praviloma duetov in drugih sodelovanj niste izdajali. Zakaj?

Posnel sem dva dueta oz. dve svoji pesmi predelal z glasbenimi prijatelji. Po izjemnem uspehu, ko je bila Nekaj je na tebi v letu 2019 ena najbolj predvajanih skladb na radiih, sva jo s kolegico Anabel posnela akustično za album. Podobno smo naredili tudi z vokalno skupino Bassless, s katero smo v eni oddaji odpeli mojo skladbo Ko si z mano brez vseh glasbil, samo z glasovi.

S kom bi si morda želeli sodelovati v prihodnje?

Veliko pesmi sem napisal tudi za druge slovenske glasbenike, večinoma za pop izvajalce, pa tudi za kak rock band in celo za skupino s harmoniko. To so vse neke vrste sodelovanja, zelo pa bi se razveselil sodelovanja s še kakšnim orkestrom ali večjo zasedbo. To ima res svoj čar.

S kar nekaj ustvarjalci ste delali kot producent. S katerim ste se najbolje ujeli?

Prav z vsemi, s katerimi sem snemal. Čisto vedno gremo najprej na neformalno kavico, da vidim, ali se z osebo ujamem. To je zelo pomembno. Glasba ni kot matematika, ko se številke prav zložijo in je to to. Mora se zgoditi nekaj več, energija med nami, pa tudi zaupanje izvajalca, da boš znal zanj napisati nekaj, kar mu bo blizu, kar bo čutil.

Deset let že poučuje v šoli in v tem zelo uživa. Foto: Erazem Paravinja

Poleg glasbene kariere tudi poučujete učence in sinhronizirate risanke. Kako se znajdete in kaj vam je najbolj všeč pri tem delu?

Risanke snemam občasno, prišle so zaradi glasbe. To je čista zabava, včasih se smejim tudi po 15 minut ob enem smešnem stavku. Večinoma snemam pesmi za risanke, občasno posodim glas še kakšnemu junaku. Letos teče že deset let mojega poučevanja, v tem zelo uživam. Še posebej je lepo, ker vidiš, da se vsi res ves čas učimo. Učenci od učiteljev in mi od njih.

Kaj lahko od vas na ustvarjalnem področju pričakujemo v prihodnje – poleg že omenjenega koncerta in albuma? Ali se odpravljate na turnejo?

Decembra me čaka še nekaj koncertov z bandom, spomladi pa je v načrtu še nekaj podobnih koncertov, kot bo ta v Cankarjevem domu. Turneja je želja, dogovarjamo se in verjamem, da se bodo karte dobro zložile in bomo lahko z dobro glasbo razveseljevali ljudi širom Slovenije.

