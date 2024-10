Priljubljeni primorski pevec Gregor Ravnik je v Večerovem podkastu Slačilnica spregovoril o ljubezni in tudi o tem, ali je v zvezi. "Če to pride, pride. Jaz se prepuščam toku in življenju in vsem tem stvarem. Zdaj je glasba moja prva ljubezen in z njo sem nekako za zdaj v zvezi. Ampak se prepuščam, ker se mi zdi, da je to tak širok pojem, ki ga ne smeš zapreti in se mu prepustiti," je bil skrivnosten Ravnik.

Na vprašanje novinarja Večera, ali ima ob svojem napornem urniku sploh čas za ljubezen, je odgovoril: "Vedno je čas za ljubezen, v kakršnikoli obliki. Zdi se mi, da brez ljubezni nekako kot človek ne moreš živeti. Vedno moraš iskati osebe, ki so ti blizu, in za to jaz kot glasbenik absolutno najdem čas." V Večerovem podkastu je spregovoril še o glasbi, karieri, družini in razhodu z zasedbo Trio Vivere.

Ravnik na samostojni glasbeni poti

Ravnik, ki je februarja letos predstavil svoj albumski prvenec z naslovom Med nama, se je konec marca poslovil tudi od zasedbe Trio Vivere in se podal na samostojno glasbeno pot. Glasbenik, ki je po izobrazbi tudi zobozdravnik, se je z zasedbo v zadnjih mesecih povsem posvetil glasbeni karieri in avgusta v Studencu priredil svoj največji koncert. V novembru in decembru pa se bo z bandom ustavil v številnih slovenskih krajih in svojo glasbo približal poslušalcem in oboževalcem.

