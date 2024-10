Glasbenik Samo Kališnik, član prepoznavnih slovenskih skupin Kvatropirci in Fehtarji, je po poročanju revije Lady pustil redno službo in se popolnoma posvetil glasbi.

Kot je poročala revija Lady, se je glasbenik Samo Kališnik za pogumno potezo odločil na pragu poletja in svojo redno službo za polni delovni čas zamenjal za glasbeno ustvarjanje.

"Pustil sem redno službo, v kateri sem sicer zelo užival," je za omenjeno revijo povedal kitarist, pevec in producent, ki je delal kot serviser medicinske opreme, a dodal, da je bilo vsega preveč. "S Kvatropirci imamo veliko nastopov, poleg tega imam doma glasbeni studio in veliko delam tudi na tem področju," je še povedal Kališnik, ki si obveznosti in delovni čas zdaj lahko razporeja po svoje. Dodal je, da mu to naredi življenje "lepše in znosnejše".

Kališnik je sicer že od ustanovitve član skupin Kvatropirci in Fehtarji, pri prvih igra klasično kitaro, pri drugi precej bolj rockovsko obarvani narodno-zabavni zasedbi pa bas kitaro.

Že od ustanovitve skupine leta 2011 je Kališnik (drugi z desne) član skupine Kvatropirci. Foto: Mediaspeed

Samo Kališnik (skrajno desno) je tudi član rockovsko obarvane narodno-zabavne zasedbe Fehtarji, ki je nastala leta 2020. Foto: Rok Deželak, Žan Zajc

