Igralec razkril podrobnosti iz zakulisja snemanja intimnih prizorov #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo se tokrat pogovarjali z igralcem Matejem Zemljičem, ki nas je popeljal v zakulisje snemanja intimnih in romantičnih prizorov. Četudi na malih zaslonih vidimo strast in romanco, pa se v ozadju pojavljajo bolj tehnične tegobe.

Z igralcem Matejem Zemljičem smo se v tokratni oddaji Planet Vau pogovarjali o tematiki snemanja intimnih prizorov v filmih, serijah in na gledaliških odrih. Matej je na začetku pojasnil, da snemanje tovrstnih scen za igralce ni tako romantično, kot gledalci mislijo: "Ljudje si predstavljajo, da je to zelo spontano, ampak vsi prizori imajo točno določeno koreografijo. Od tega, kako bo nekdo postavil glavo, do tega, da se ustrezno postaviti pred svetlobo."

Igralec je nato pojasnil, da snemanje romantičnih prizorov ni odvisno od samega talenta igralcev, ampak od energij, ki si jo ti izžarevajo: "Lahko se zgodi, da pri dveh odličnih igralcih, ki sta tudi odlična na preostalih področjih, ko prideta skupaj, ni ustrezne kemije. Ta bo sicer povsem korektna, ampak ne bo pa tiste prave, zelo potrebne medsebojne iskrice."

Matej je nato izdal enega od trikov, s katerim si režiserji in igralci pomagajo pri snemanju intimnih scen: " Lahko se zgoditi, da je soigralka premajhna in obratno. Takrat manjši dobi pručko, da na kameri ni prevelike medsebojne razlike."

Igralec je razkril tudi, kako jo lahko na snemanju zagodi vreme: "Enkrat sem snemal romantičen prizor, natančneje, prvi zmenek z dekletom, ki sem jo peljal na zelo lepo razgledno točko. Tisti dan je res grdo pihalo in mislim, da me še nikoli v življenju ni tako zeblo, kot me je takrat. Oblekli so me toliko, da me bolj že ne bi mogli. Ko me je začelo zebsti, se je začelo moje celo telo tresti, s soigralko pa sva morala kljub temu posneti sceno na romantičen in miren način ter uživati v razgledu."

V zaključnem delu intervjuja je Matej Zemljič priznal, da tovrstne prizore dojema kot običajno igralsko nalogo. "Scene z goloto so morda nekoliko bolj kočljive, saj je tam potrebnega (odvisno sicer od igralca) več spoštovanja in tudi zaupanja celotne ekipe. Treba je namreč pripraviti teren, kjer se igralec počuti varno, za kar največkrat poskrbijo kostumografinje, ki te po koncu scene pričakajo s plaščem, da se lahko ogrneš, saj lahko po koncu igranja nastopi sramežljivost," je še priznal Matej in zaključil: "Kot igralec sem se tega tako navadil, da nimam s tem težave."

