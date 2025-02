Bliža se dan, ko bodo lahko oboževalci serije Skrito v raju znova sedli pred televizijske ekrane in uživali v nadaljevanju poletne ljubezenske zgodbe. Ena najbolj priljubljenih slovenskih serij zadnjih let se vrača 17. februarja, ko bo jasno, kaj se bo po dramatičnem zaključku prve sezone zgodilo z glavnima igralcema Matejem Zemljičem in Gajo Filač. Zgodbo bo dodatno začinilo nekaj novih, a v slovenskem prostoru že prepoznavnih igralcev. Kaj je o drugi sezoni v pogovoru za Siol.net razkril eden od glavnih igralcev Matej Zemljič, si oglejte v zgornjem posnetku.

Še pred uradnim nadaljevanjem serije smo si z glavnimi igralci prve sezone in nekaterimi novimi obrazi ogledali prvo epizodo nove sezone. Ta nas bo popeljala še globlje kot prva, priča bomo številnim ljubezenskim zapletom, a vse oboževalce najbolj zanima, ali bo Lara (ki jo igra Gaja Filač) po dramatičnem finalu prve sezone lahko oprostila Marku (upodobi ga Matej Zemljič). Druga sezona se začne leto dni po dogodkih iz prve sezone, ko Marka čaka sojenje, Lara pa poskuša preboleti tragične dogodke, povezane s smrtjo svojega očeta.

Medtem ko je Zemljič ob pripravah na snemanje druge sezone veliko časa preživel v fitnesu, se je Gaja Filač predvsem učila besedilo. "Nisem imela zasebnega življenja. Pa tudi z Matejem sva se veliko družila in pogovarjala o scenah. Če nama kaj ni bilo všeč, sva ugotavljala, kako bi izpeljala, da bi nama bilo všeč," je povedala na dogodku ob predstavitvi. Odgovorila sta še na vprašanje, ali sta ob pripravah na snemanje vadila tudi poljubljanje, in šaljivo dejala, da se ne spomnita, saj je od snemanja serije minilo že precej časa.

Kdo se podaja v raj?

V kamp Paradiso, kjer se serija v večini dogaja, se bo vrnila večina ključnih igralcev iz prve sezone, spoznali pa bomo tudi številne nove, ki so v slovenskem igralskem prostoru že prepoznavna imena. V raj se tako podajajo Bernarda Oman, Uroš Smolej, Nina Rakovec in številni drugi.

Na medijskem druženju po ogledu prve epizode smo se pogovarjali tudi z izkušenim igralcem Alešem Valičem, ki v seriji nastopa v vlogi Markovega dedka Edvarda. Kaj je povedal, si oglejte v spodnjem posnetku:

Ujeli smo tudi 28-letno Zalo Djurić, ki igra Markovo dekle Mio. O vsebini druge sezone ne sme govoriti, nam je pa povedala, da njen lik ostaja zvest sam sebi: "Mia je ambiciozna, ampak zelo ljubeča." Pravi, da so se z igralci, ki so se prvotni ekipi pridružili v drugi sezoni, odlično razumeli: "Ekipa je bila super, nove obraze smo takoj sprejeli in z njimi smo se res dobro razumeli."

Dogodek ob predstavitvi druge sezone jo je prijetno presenetil, saj ni vedela, da si bo lahko prvo epizodo ogledala skupaj s soigralci. "Zelo sem vesela, cenim, da smo si jo lahko ogledali skupaj. Povsem drugače je, da smo se skupaj nasmejali, kot pa če serijo gleda vsak zase," je dejala. Kljub izjemni priljubljenosti serije se njeno življenje s to vlogo ni bistveno spremenilo. "V zadnjih letih sem imela veliko projektov hkrati, tako da ne vem, kaj točno ima največji vpliv na gledalce. Verjetno vse skupaj. Je pa ta prepoznavnost zagotovo stranski učinek našega dela, ki ga je treba sprejeti. A ne delam zaradi tega," nam je še povedala.

Zala Djurić upodobi postavno Mio, študentko medicine in Markovo dekle. Foto: Gaja Hanuna

Serija Skrito v raju je že s prvo sezono osvojila srca slovenskih gledalcev in postala pravi fenomen. Takšnega odziva nanjo verjetno ni pričakoval nihče. Igralce je še posebej presenetilo srečanje z oboževalci na strehi nakupovalnega središča v Aleji, kjer se je zbrala množica ljudi, prostor in dogajanje pa je bolj kot na Ljubljano spominjal na Hollywood.

"Druga sezona nas popelje še globlje v raziskovanje zapletenih odnosov in korupcijo višjega sloja. Razbohotile se bodo nove ljubezni in spet zažarele stare, vsekakor pa like na poti čaka veliko preizkušenj. Roka pravice bo vztrajno lovila koruptivne mešetarje vse do političnega vrha," je o novi sezoni razkril urednik serije Dejan Krupić.

