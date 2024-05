Kot je za N1 povedal urednik serije Dejan Krupić, so se za srečanje odločili po tem, ko so jih gledalci zasuli z vprašanji, kako bi lahko spoznali igralce. "Glede na izjemen interes se nam je zdela organizacija meet and greet (srečanja, op. p.) logična odločitev," je povedal.

Pričakali so jih z glasnimi vzkliki

Še pred prihodom igralske zasedbe se je na strehi nakupovalnega središča zbralo okoli 500 oboževalk in oboževalcev, med katerimi so bili predvsem mlajši od 18 let. Pričakali so jih s petjem pesmi Skrito v raju Luke Basija in z glasnimi vzkliki.

Obiskovalci so dobili priložnost za srečanje z večjim delom igralske zasedbe. Iz Zagreba je samo za ta dogodek prišel Matino Antunović, spoznali pa so lahko tudi Gajo Filač, Mateja Zemljiča, Aleša Valiča, Milo Peršin, Sabino Kogovšek, Vesno Pernarčič, Zalo Đurić, Melani Mekicar, Aleksandro Balmazović in Gabra Trseglava.

