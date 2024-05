Na prireditvi Harmonike ob Blejskem jezeru danes zaigralo 450 harmonikarjev

Na tradicionalni prireditvi Harmonike ob Blejskem jezeru se je danes zbralo več kot 450 harmonikarjev. Na prireditvi, ki je letos potekala že osmič, sta najstarejša udeleženca štela 89 let, najmlajši pa štiri leta. Poleg številnih posameznikov se je predstavilo tudi 11 harmonikarskih skupin, so sporočili iz javnega zavoda Turizem Bled.

Čez dan se je na Bledu zvrstilo okoli 5000 obiskovalcev, ki so prisluhnili Harmonikarskemu orkestru Klavdije Ceglar, Kulturnemu društvu harmonikarjev Izola, Harmonikarjem z Dobja pri Planini, Klubu harmonikarjev Kumše, Harmonikam Zorana Lupinca, Glasbene šole Damjana Pasariča, Orkestra Primoža Zvira, Orkestra Nika Polesa, Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš, Poučevanje diatonične harmonike Cerar in Skupini Podn.

Zbrani harmonikarji so na jezerski promenadi opoldne odigrali skladbe Otoček sredi jezera in Na golici Ansambla bratov Avsenik ter Čebelar Lojzeta Slaka. Sledila je povorka harmonik, kasneje pa koncerta Primorskih fantov ter Okroglih muzikantov. Nastopajoči so sodelovali v žrebu in se potegovali za glavno nagrado, harmoniko Poličar iz javorja in kroma.

Na stojnicah je bila ponudba medtem obarvana z izdelki lokalnega blejskega izvora. Člani Turističnega društva Bled so pripravljali staro slovensko jed posmodulo, podbreške potice so bile na voljo na stojnici Kulturnega društva Tabor Podbrezje, pecivo z dodatkom hrušk tepk pri Kulturno umetniškem društvu Zasip, kmetija Pr' Obvak je predstavila izdelke iz aronije, Tilen Soklič izdelke iz ribeza, izdelki iz industrijske konoplje izpod Jelovice pa so bili na voljo na stojnici kmetije Pr Knapč, so še sporočili organizatorji.

Z dogodkom na Bledu obeležujejo svetovni dan harmonike 6. maja, ko je Cyrill Demian na Dunaju leta 1829 patentiral prvo harmoniko.