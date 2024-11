Serija Skrito v raju prihaja v obliki knjig: vsaka epizoda ima svojo

Vajeni smo, da knjižne uspešnice dobijo filmsko oziroma televizijsko predelavo, le redko pa se zgodba s filmskih platen in TV-zaslonov prelije v knjigo. To se bo zdaj zgodilo s prvo slovensko TV-serijo, Skrito v raju na POP TV, ki bo dobila knjižno obliko.

Za tiste, ki so do zdaj raje gledali, kot brali

"Ker zadnje čase ljudje bolj gledajo televizijske serije, kot berejo, smo se odločili, da jim najljubše zgodbe in like ponudimo v pisni obliki," je povedal Boštjan Špetič iz Super založbe, "Veliko časa smo posvetili prilagoditvi jezika, da bo dostopen širši javnosti, od otrok do upokojencev."

Druga sezona serije Skrito v raju prihaja spomladi. Foto: Pro Plus "Knjige bodo zanimive tako za gledalce kot za tiste, ki serije niso spremljali. Gledalci bodo ob branju obujali spomine, za povrh pa še malo vklopili domišljijo in si kakšno stvar še dodatno zamislili. Tisti, ki jim je bližje branje, pa bodo v novi preobleki spoznali zanimive junake in njihove zgodbe, ki so pritegnile gledalce," je razložil soustvarjalec serije Skrito v raju, Boštjan Tadel.

Vsaka epizoda ima svojo knjigo

Knjig bo kar 75, saj bo vsaka epizoda dobila svojo knjigo, in medtem ko se knjige se od vsebine serije bistveno ne razlikujejo, bodo razlike v podajanju vsebine. Naloga televizije je namreč, da čim več prikaže, medtem ko pisana različica bralcem omogoča, da vklopijo domišljijo in si marsikateri prizor predstavljajo po svoje, so pojasnili ustvarjalci. Ker so knjige narejene po scenarijih, pa obsegajo tudi zgodbe in scene, ki jih iz raznih razlogov ni v seriji.

Predzgodba, ki je ni bilo na televiziji

Ob 75 knjigah, ki so nastale po epizodah prve sezone Skrito v raju, pa bo izšla tudi posebna predzgodba, ki so jo napisali ustvarjalci in ni bila nikoli posneta. "To je v resnici predpoletna zgodba in pripoveduje o dogajanju pred samim začetkom serije, še preden so se priljubljeni junaki in junakinje zapletli v vrtinec medsebojnih odnosov," je pojasnil Tadel.