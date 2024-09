Ko umorijo mafijskega šefa in je njegov sin nezanesljiv džanki, najnevarnejši konkurent pa za zapahi, začne pretkan drugorazredni kriminalec svoj brezkompromisni vzpon proti vrhu podzemlja. To ni premisa gangsterskega filma stare šole, temveč nove HBO-jeve serije Pingvin, ki sledi naslovnemu Batmanovemu zlobnežu, nekdaj znanem po cilindru in monoklu, tukaj pa je brutalno neusmiljen v podobi skoraj neprepoznavnega Colina Farrella.

Vzpon mafijskega botra

Pingvin nadaljuje zgodbo predlanskega filma Batman, kjer je naslovnega junaka odigral Robert Pattinson, in se začne skoraj takoj po zaključnih prizorih filma. Oz Cobb, vestni operativec mafijske družine Falcone in lastnik zdaj uničenega nočnega kluba The Iceberg Lounge, se znajde na neznanem teritoriju. Po smrti mafijskega botra Carmina Falconeja se je namreč šele dobro začela Ugankarjeva teroristična kampanja, ki je opustošila mesto Gotham in premešala karte v podzemlju.

Oz nima mreže zanesljivih sodelavcev in ne zaveznikov, ki bi mu krili hrbet, zato se lahko zanese zgolj na lastno iznajdljivost in brutalnost. Izdatno izkoristi tudi podcenjevanje mafijcev iz višjih ešelonov organizacije, ki so mu zaradi šepajoče hoje in brazgotin razrvanega obraza nadeli posmehljiv vzdevek – Pingvin. Tako v prvi epizodi bolj ali manj prisili brezdomnega mladostnika, da postane njegov šofer in pomočnik, nato pa začne tkati nevarno zavezništvo s hčerko svojega bivšega šefa Sofio Falcone, nekdanjo serijsko morilko, ki so jo ravno izpustili iz umobolnice in se je mafija prav tako hoče odkrižati.

Poglejte napovednik:



Bližje Sopranovim kot Marvelu

Film Matta Reevesa je predstavil drugačnega Batmana, ki je sicer še zmeraj detektiv in uporablja visoko tehnologijo, a obenem tudi patruljira nevarne ulice, pretepa nasilneže in jim skuša vcepiti v glavo, da je on MAŠČEVANJE. Serija Pingvin gre še korak naprej oziroma, bolje rečeno, se spusti še nižje – v gothamsko podzemlje. Ustvarjalci serije, poleg Matta Revesa sta to še vodja scenaristov Lauren LeFranc in režiser Craig Zobel, so priznali, da so se zgledovali po kultnem filmu Brazgotinec, in Pingvin je res bližje temu temačnemu spektaklu kriminala in nasilja – pa tudi Sopranovim, Skrivni navezi in Pravemu detektivu – kot pa Marvelovim ali drugim klasičnim superjunaškim filmom.

Foto: HBO

Colin Farrell je v vlogi Oza Cobba zakopan pod številnimi plastmi maske in oblačil, a presenetljivo vseeno uspe izjemno igrati, tako z gibanjem kot z glasom in obraznimi mišicami. Še več, v prizorih, ko se Oz znajde v precepu ali paniki, hitro prepoznamo tisti Farrellov pogled, ki mu je lani prinesel nominacijo za oskarja v komični drami Duše otoka. Farrell je v tej vlogi tako impozanten, da je povsem presenetljivo, ko ga zasenči Cristin Milioti, doslej najbolj znana po vlogi naslovne mame v humoristični seriji Kako sem spoznal vajino mamo (ki se sicer pojavi šele v zadnji, deveti sezoni). Njena upodobitev Sofie Falcone, serijske morilke z vzdevkom Rabelj, je srhljiva in pretresljiva. Poleg njiju v seriji blestijo še Carmen Ejogo, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo in Clancy Brown.

Cristin Milioti se spomnimo predvsem po vlogi iz serije Kako sem spoznal vajino mamo. Foto: HBO

Nov svet Batmana in Supermana

Pingvin bo na sporedu na HBO in na njihovem pretočniku Max od 19. septembra do 10. novembra. Serija predstavlja most med filmom Batman in njegovim nadaljevanjem, ki je napovedano za oktober 2026. In čeprav razplet serije še ni znan, je že znano, da se Farrellov Pingvin vrača tudi v tistem filmu, kjer bo zlobnež predvidoma morilski spletkar Hush – in glede na govorice morda tudi Freeze in Joker.

To pa seveda ni isti Joker kot tisti s Joaquinom Phoenixom in Lady Gaga kot Harley Quinn, ki pride v kino čez dva tedna. Batmanovo in Supermanovo filmsko in televizijsko vesolje je namreč zelo razgibano in povezano na nepričakovane načine. Upajmo, da to pomeni, da bosta vsak posamezni film in serija dovolj dobra sama po sebi, da ne bo treba "delati domače naloge" v iskanju vseh povezav. Pingvin je odločen prvi korak v pravo smer.

Preberite še: