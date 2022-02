Janja Garnbret tudi v dobrodelnosti do izjemnega uspeha #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 7. uri, so tokrat gostili olimpijsko in svetovno prvakinjo v športnem plezanju Janjo Garnbret in njenega trenerja Romana Krajnika, ki sta ob tej priložnosti predala donacijo, osvojeno v dobrodelni različici kviza Milijonar. Spregovorila sta tudi o dokumentarnem filmu Stena – Vzpon do zlata, ki si ga v teh dneh lahko ogledate v slovenskih kinematografih.

Janja Garnbret in Roman Krajnik sta v oddaji Jutro na Planetu malce podoživela dogajanje iz kviza Milijonar, kjer sta s skupnimi močmi za projekt Botrstvo zbrala kar 7.500 evrov. "Moram reči, da je bila kar zanimiva izkušnja. Je pa treba povedati, da je bistveno težje biti tam v živo, ko si na stolu, kot pa doma, kjer si vedno pameten in je vse zelo lahko. Tokrat pa ni bilo tako enostavno," je povedal Roman.

Janja pa je priznala, da sama verjetno ne bi sedla na vroči stol Milijonarja. "Vseeno je lažje, če imaš nekoga zraven, ker dve glavi več vesta. Nekako si bolj sproščen, če imaš še nekoga zraven, kot pa ko si sam. Ne vem, če bi šla sama," je povedala v smehu.

Film Stena: Vzpon do zlata je premiero doživel na Festivalu gorniškega filma 14. februarja Foto: Igor Kuster

Naša odlična športna plezalka je v oddaji spregovorila tudi o filmu Stena – Vzpon do zlata, ki je v teh dneh doživel premiero in si ga gledalci že lahko ogledajo v slovenskih kinematografih. Film je nastajal dve leti in je spremljal pot štirih elitnih športnih plezalk do olimpijskih iger v Tokiu. "Štiri vrhunske plezalke. Vsaka ima svojo zgodbo. Vse se pripravljamo na olimpijske igre, imamo pa zelo različne zgodbe. Je zelo razgibano in dobro zapeljana celotna zgodba."

Napovednik filma:

Snemanje filma pa, kot kaže, ni preveč zmotilo procesa treninga, saj je Janja na koncu osvojila zlato olimpijsko medaljo. "Moram reči, da so bili izredno uvidevni. Jaz sem se na začetku resnično malo bal, kako bo vse to potekalo, ker bo kar naenkrat celoten trening zraven kamera. A ta snemalec, ki je večkrat prišel, je bil tako nemoteč, da ga dejansko sploh nisva opazila," je razkril trener naše najboljše plezalke. Več v zgornjem videu.

V nadaljevanju oddaje sta v studio prišla še voditelj informativne oddaje Planet 18 Igor Krmelj in koordinatorka projekta Botrstvo Sabina Gašparič. Tudi voditelja Igor Krmelj in Katarina Branislej sta namreč v dobrodelnem Milijonarju zbirala sredstva za Botrstvo in zbrala pet tisoč evrov.

"Midva upava, da vam bo v pomoč, da še naprej pomagava na neki način. V največje veselje nama je bilo," je ob predaji donacije povedala Janja Garnbret.

"S Katarino sva se odločila za vašo organizacijo, ker vam zaupava in ker verjameva, da se ne boste izneverili. Nekaj sva zbrala, lahko bi bilo več. Malo ni bilo sreče ali kakorkoli, je pa iz srca in verjamem da bo prav prišlo," je dodal Igor Krmelj.

Kako je bila videti predaja donacije in kaj so gostje v studiu ob tem še povedali, si lahko pogledate tudi v Planeteki.

