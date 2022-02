Ob sredah nas bo do volitev spremljala oddaja Slovenija izbira

Na Planetu bomo dogajanje pred volitvami pospremili s pogovorno oddajo Slovenija izbira, ki jo bosta izmenično vodila Katarina Braniselj in Igor Krmelj. Prvih šest oddaj bo klasičnih pogovornih oddaj, v katerih se bomo dotaknili različnih tem, ki krojijo slovenski politični vsakdan, v vsaki oddaji pa bodo prisotni tudi gostje, ki bodo osvetljevali posamezno tematiko, ter trije stalni komentatorji, Peter Gregorčič, Edvard Kadič in Miran Videtič.

"Odpirali bomo vprašanja, ki bodo volivcem olajšala izbiro na način, da bomo predstavili različna politična stališča o perečih temah – od kulture dialoga do politične angažiranosti oziroma apatije, pa stanja gospodarstva in podobno," je o oddaji Slovenija izbira povedala Katarina Braniselj, Igor Krmelj pa dodaja: "Vse skupaj bodo začinili trije stalni komentatorji, analitiki, ki bodo tudi s svojimi vprašanji doprinesli k uspehu oddaje."

Volitve so izziv tudi za novinarje in voditelje v uredništvu informativnega programa. "Sama se tega lotevam predvsem z veliko odgovornostjo do ljudi. Da dobijo informacije in možnost, da si sami ustvarijo sliko. Pomembno se mi zdi ljudem ponuditi dejstva, ne mnenj – ta si potem ustvari vsak sam," o delovnih izzivih v predvolilnem obdobju pravi Katarina Braniselj.

"Delati je treba profesionalno, neodvisno. Tudi če imam svoje mnenje, ni prav, da ga kot voditelj informativne oddaje izrazim. Zanimivo je spremljati razvoj dogodkov, praktično iz dneva v dan," pa predvolilno obdobje komentira Igor Krmelj.

posebna oddaja Slovenija izbira pa bo na Planetu ob sredah ob 19.45.



Zamujene oddaje najdete tudi na Planeteka.si. Oba voditelja lahko v informativni oddaji Planet 18 spremljate vsak dan ob 18. uri,

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.