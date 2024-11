Voditeljica Katarina Braniselj se po hudi nesreči vrača v službo

Zagrizena kolesarska navdušenka je julija letos doživela hudo prometno nesrečo, v kateri jo je na kolesu zbil voznik osebnega avtomobila, potem pa pobegnil s kraja nesreče. Zaradi hudih poškodb je pristala v bolnišnici, po operaciji hrbtenice pa dalj časa hodila s pomočjo opornice in bergel.

Na stolčku voditeljice že konec tedna

Po večmesečnem uspešnem okrevanju se priljubljena televizijska voditeljica in novinarka zdaj vrača na delovno mesto, kar so potrdili tudi na Planet TV. "Katarina Braniselj se vrača na svoje delovno mesto. Že ta konec tedna jo bomo lahko po daljši odsotnosti spet videli v vlogi voditeljice Planet 18," so pojasnili za portal Njena.si.

Konec septembra je informativna oddaja Planet 18 sicer dobila novo voditeljico, novinarko Petro Vehovar, ki bo na tem delovnem mestu ostala tudi po prihodu Braniselj, so še pojasnili v medijski hiši.

Preberite tudi: