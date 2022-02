Minister Cigler Kralj: Ženo je skoraj kap, ko sem ji to povedal #video

Tokratni gost v oddaji Osebno z Valentino Plaskan je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Z ženo Klavdijo imata štiri otroke, a kot je povedal minister, si je sam želel še večje družine. "Ko še nisem imel izkušenj, sem govoril o sedmih otrocih, in ko sem spoznal Klavdijo in ji povedal svojo željo, jo je skoraj kap," se je pošalil v oddaji, kjer je med drugim tudi nekaj zapel, njegova velika ljubezen je namreč glasba. Spregovoril je o usklajevanju družinskega življenja z delom, pa tudi o tem, zakaj se prijatelji pogosto pošalijo, da je copata.

Minister je velik ljubitelj glasbe. Kot pove, je ženo osvojil s kitaro in pesmimi Iztoka Mlakarja. Za igranje kitare ga je navdušil Adi Smolar. "Ob njegovih pesmih sem se učil kitare, to se je nadaljevalo pri skavtih, pa potem na faksu, kjer mi je to prišlo kar prav," je povedal. O njegovem pevskem talentu veliko pove tudi njegovo skavtsko ime Pojoči gams.

"Nismo roboti, gre do srca"

V oddaji je spregovoril tudi o tem, kako se spopada s pritiski in napadi, ki jih je deležen kot minister: "V dveh letih te, če lahko tako rečem, visoke politike se česa tudi naučiš. Dobro je, da ne skočiš vedno na prvo žogo. Tega sem se naučil. Hkrati je prišlo tudi do več napadov name osebno in na mojo družino. Ko pa pride do tega, je obrambni refleks, ko rečeš, da ti tega ni treba, in se umakneš. Vseeno nismo roboti, gre do srca. Če ne meni, pa gotovo otrokom ali pa ženi."

Glede odzivov na diskrepance v slovenskem javnem in političnem prostoru Cigler Kralj odgovarja: "Včasih prizadenejo, včasih razjezijo, a ker je ministrovanje moje poslanstvo, moja služba, sem se naučil stvari sprejeti kot dejstvo in jih vreči čez ramo. Drugače ne moreš naprej, ne preživiš. Poleg tega sem se naučil fokusirati na prioritete in na svoje naloge. Ko ti enkrat to uspe, so takšni napadi samo motilci, ki niso pokazatelj tega, kakšen sem jaz in da je z mano kaj narobe, ampak so pokazatelj teh, ki jih sprožajo. Predvsem se trudim s svojim zgledom, s svojim delom ravnati tako, da jaz nisem tisti, ki bi tako neosnovano napadal, obtoževal in očital."

O delovanju vlade in projektih ministrstva ter o tem, kako Cigler Kralja vidi njegov poslanski in strankarski kolega Jožef Horvat si lahko ogledate spodaj.