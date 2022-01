Poglejte, kakšen znesek je za dober namen osvojila olimpijska prvakinja #video

Prvi teden nove sezone kviza Milijonar je minil v znamenju dobrodelnosti. Znani obrazi so tekmovali v parih, dobitek pa so namenili dobrodelnim organizacijam po svoji izbiri.

Poseben dosežek je uspel olimpijski prvakinji v športnem plezanju Janji Garnbret in njenemu trenerju Romanu Krajniku, ki sta se v kvizu zares izkazala. S skupnimi močmi sta pravilno odgovorila na kar dvanajst vprašanj in za projekt Botrstvo zbrala 7500 evrov.

Pri trinajstem vprašanju, ki bi jima prineslo 12.500 evrov, nista želela tvegati, saj sta igrala za dober namen, zato sta se odločila igro končati. To se je izkazalo za zelo dobro odločitev, saj sta se odgovora, ki sta ju podala po končani igri, izkazala za napačna. Več v zgornjem videu. Celotno oddajo si lahko pogledate tudi na Planeteka.si.

Tudi ostali znani obrazi, ki so na vroči stol Milijonarja sedli v prvem tednu so se zelo izkazali in za dober namen zbrali lep znesek. Irena Vrčkovnik in Damjana Golavšek sta se poslovili z dobitkom 5 tisoč evrov, voditelja novic v oddaji Jutro na Planetu Tadeja Magdič in Denis Malačič z dobitkom 300 evrov ter voditeljica oddaje Jutro na Planetu Suzana Kozel in novinar Tomaž Cuder z dobitkom 1000 evrov.

