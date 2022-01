Godler razkril, da je že bil tekmovalec v kvizu in kakšen je bil njegov dosežek #video

Ekipa oddaje Jutro na Planetu, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 7.25, je tokrat obiskala tudi studio, kjer nastaja legendarni kviz Milijonar, in se pogovarjala z voditeljem Juretom Godlerjem.

Kviz Milijonar se je v ponedeljek, 3. januarja, vrnil na male zaslone. Prve oddaje so dobrodelno obarvane, voditelj pa gosti znane obraze, ki tekmujejo v parih. "Lepo, da ste prišli, ker tu jaz spim. Med snemanji spim tukaj, ker preprosto ni časa iti domov, in nerad izgubim to kviz stanje duha," se je sprva pošalil Jure Godler, ki je voditelj legendarnega kviza že tretjo sezono.

V pogovoru z novinarko Marušo Novosel je razkril tudi nekaj zanimivosti iz zakulisja snemanja oddaje, med drugim tudi to, ali se mu na zaslonu izpisujejo pravilni odgovori. "Jaz prvič vidim pravilen odgovor šele takrat, ko tekmovalec ali tekmovalka potrdi zadnji odgovor."

Jure Godler je razkril še, da se je sam že pojavil tudi v vlogi tekmovalca v VIP Milijonarju leta 2007. In njegov dosežek? "Sploh nisem prišel gor. Hitri prsti niso zame. Marsikaj imam hitro, prsti niso ena izmed teh stvari," je v smehu povedal Jure, ki bo nocoj na vročem stolu gostil glasbenici Damjano Golavšek in Ireno Vrčkovnik, voditelja informativnega programa Tadejo Magdič in Denisa Malačiča ter olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret in njenega trenerja Romana Krajnika.

Milijonar je na sporedu od ponedeljka do srede ob 19.45. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

