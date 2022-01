Franko Bajc o 2022: Pazite, kaj si želite, ker se vam lahko želje uresničijo #video

V oddaji Planet Vau, ki jo lahko na Planetu v družbi voditeljice Sanje Grohar spremljate vsako soboto ob 18.30, smo tokrat znane Slovence povprašali, kakšna so njihova pričakovanja in želje za leto 2022 in kako so se nanj pripravili.

Znani estradniki so bili zadnji dve leti prisiljeni počivati, saj jim razmere zaradi epidemije koronavirusa niso dovolile izvajati množičnih nastopov. Prva je o tem spregovorila pevka Alya: "Definitivno je za nami drugačno obdobje. Vsi smo se morali navaditi na novo realnost. Upam, da se bodo stvari kmalu umirile in da bomo lahko koncertirali, kakor se spodobi. Ampak jaz mislim, da moramo iz vsake situacije potegniti nekaj dobrega. Malo bolj se bomo spočili, malce več časa bomo z družino in verjamem, da nas čakajo lepši časi."

Alya slovi tudi po tem, da svojo pozitivo rada slavi skozi svoje pesmi, in nič drugače ni pri njeni zadnji uspešnici z naslovom Vse živi. Alya je nato spregovorila še o načrtih za novo leto: "Za to leto pripravljamo nove projekte, nove stvari, koncerte. Zelo se veselim vsega." Podrobnosti pa še ni želela izdati, saj je po njenih besedah malce vraževerna.

Pričakovanja in želje za prihajajoče leto so zaradi nepredvidljivih razmer in dogodkov, ki so nas spremljali dolgo časa, precej visoki, morda celo poduhovljeni in poglobljeni. Nekdanja vražja dama Nika Čukur je ob tem zaželela: "Da mogoče vidimo, da je to, kar imamo, vseeno nekaj pomembnega. Da mogoče zato bolj pazimo na naravo, na sebe in da se zavedamo predvsem minljivosti. To nam lahko zelo spremeni tok življenja, zato te besede polagam na srce vsem. In pa predvsem, da se imamo radi in da se imamo dobro."

Svoje želje je nato podala še voditeljica Planeta 18 – Katarina Braniselj: "Mogoče malo več zavedanja, kako čas hitro teče in kako je pomembno izkoristiti vsak dan ter si vsak dan narediti lep. Kolikor se pač da. Vedno se ga namreč ne da, se je pa mogoče vedno truditi za to." V nadaljevanju pa je razkrila še svoja pričakovanja za leto 2022: "Imam visoka pričakovanja. Mislim, da bo leto 2022 znalo bolje, kot je to storilo 2021. Predvsem pa upam na več spanja in več knjig."

Zadnji dve leti pa nista bili slabi za vse. Nekateri se lahko pohvalijo tudi s pozitivnimi izkušnjami. Še ena nekdanja vražja dama, Katarina Benček, je razkrila: "Zame leti 2020 in 2021 sploh nista bili slabi. Jaz sem v tem času veliko prepotovala, si pa vseeno želim, da bi bilo leto 2022 polno svobode in še več doživetij in še več potovanj. Predvsem pa, da bi nazaj dobili tisti občutek življenja in da bi se lahko družili brez omejitev." V nadaljevanju je priznala še, da nima nobenih zaobljub za prihajajoče leto, ker jih ponavadi prekrši.

Zadnji pa je svoje želje za prihajajoče leto 2022 razkril še zmagovalec oddaje Exatlon – Franko Bajc: "V novo leto vstopam z željo po še več izzivih, da si bom zadal še kakšen cilj več in se zavedal tega, da je treba paziti na to, kaj si želiš, ker se lahko uresniči."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30.

