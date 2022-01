Slovenka razkrila, kdaj bo konec norije zaradi koronavirusa #video

Večina ljudi bi rekla, da sta bili leti 2020 in 2021 precej nenavadni in težki. Tjaša Dorelay je dejala, da je bilo leto 2021 leto razpadanja, a le zato, da se bodo letos lahko vse stvari spet postavile na svoje mesto.

Ob začetku novega leta je Tjaša razkrila odlično novico: "Gremo v boljši svet. Razpada samo tisto, kar ni več skladno z nami." Nato pa je dodala: "Če si predstavljamo sestavljanko, pri kateri ne postavimo vsakega delčka na pravo mesto, ne moremo videti celotne slike. In leto 2022 postavlja vse nas na pravo mesto."

Leto 2022 bo namreč leto osebnega mojstrstva. "To pomeni, da nas vabi, da izstopimo iz občutka, da se nam dogaja krivica, v to, da se vprašamo, kako lahko vodimo svoja življenja v želeno smer," je pojasnila Tjaša. Bistveno je, da vsak posameznik prepozna, da je sam ustvarjalec svoje realnosti. Tjaša pa je pogovor nadaljevala še z zelo pomembnim razkritjem. Napovedala je namreč, kdaj bo konec norije, ki spremlja epidemijo covid-19:

"Konec bo takrat, ko bo določeno število ljudi dvignilo svoje zavedanje. Natančneje – izzivi, v katerih smo, nas vabijo, da se posvetimo sebi. In leto 2022 nas bo učilo tega, da odgovornosti ne prelagamo v roke drugih. Moramo se energijsko osamosvojiti."

Tjaša je v nadaljevanju poudarila, da moramo biti ob pojavu vsakega izziva samo veseli, saj nam ponuja priložnost za rast in tako za razvoj boljšega in srečnejšega sebe. "Ko je posameznik dobro, je tudi skupnost okoli njega dobro. Nujen je prevzem odgovornosti in postati vodja svojega življenja. Ne samo zaradi sebe, ampak tudi zaradi vseh okoli nas," je dodatno pojasnila.

V tem letu bomo na prave tire postavljali tudi medsebojne odnose. Na tem področju se bodo dogajale velike spremembe, saj se bodo določeni odnosi končali, ker bomo prepoznali, da vsak izmed nas raste v svojo smer. "V odnosih, ki nas ne izpolnjujejo več, ne smemo ostajati zaradi občutka dolžnosti, ugajanja ali strahu. To, kar se ne sklada več z nami, moramo pustiti za seboj," je še poudarila.

Tjaša je glede področja dela dejala, da se obetajo velike spremembe vse do leta 2025. "Ljudje bodo menjavali službe in našli dejavnosti, ki jih veselijo. To bo posledica večjega zavedanja tega, kaj v resnici so," je pojasnila. Sklenila pa je z napovedjo, vezano na področje zdravja: "Ena stvar, ki jo moramo v letu 2022 še potencirati, je skrb za telo, ampak z zatekanjem v naravne izbire. Bolj ko bomo šli v smer narave, bolj zdravi bomo. Vsak dan pa se moramo prebuditi z zavedanjem, da smo čudoviti."

