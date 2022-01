Voditelj shujšal kar 15 kilogramov #video

Magazinska oddaja Planet Vau v soboto ob 18.30 na Planetu. O aktualnih novoletnih temah, ki nas pestijo po decembru, kot tudi o iskrenih željah. Slovenski zvezdniki so v težkem pričakovanju tega leta in si želijo novih projektov in ustvarjanja. Dovolj je bilo stagniranja, pravijo. Ne zamudite!

Voditelj in komik Klemen Bučan bo v tokratni oddaji Planet Vau iskreno spregovoril o tem, kakšne spremembe je doživel v zadnjih časih. Novinarka Eva Cimbola je preverila, kaj je botrovalo tej spremembi, pa tudi, kako zelo ga je spremenilo očetovstvo.

V prvi novoletni oddaji bomo govorili o razstrupljanju. Detox, mit ali resnica? Ste tudi vi med tistimi, ki si v novem letu zadajo zaobljube in je med njimi tudi razstrupljanje telesa po obilnih praznikih? Za vas smo preverili, kaj strokovnjaki resnično priporočajo.

A še prej se dotaknimo mita januarske depresije. Ste že slišali za to, da po veselem decembru sledi depresivni januar? Zagotovo ste. No, mi smo se pri psihoterapevtki pozanimali, ali je ta izraz le plod človeške domišljije ali čisto zares obstaja.

Za konec naj vas povabimo še v svet angelov in pozitivnih sporočil. Večina bi nas rekla, da sta bili leti 2020 in 2021 precej nenavadni in težki. Tjaša Dorelay, medij za sporočila iz duhovnega sveta, pravi, da je bilo preteklo leto leto razpadanja, a samo zato, da se lahko vse postavi nazaj na svoje mesto. Razkrila je tudi kdaj bo konec te, tako imenovane covidne "norije" in se za nas poglobila v področje dela, odnosov in zdravja.

Planet Vau s Sanjo Grohar, vsako soboto ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Zamujene vsebine so na voljo v Planeteki.