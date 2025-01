Na Kitajskem in drugod po Aziji so danes vstopili v lunarno novo leto, leto kače, kar med drugim proslavljajo s plesom, dišečimi palčkami in molitvijo. V Bangkoku zaradi onesnaženosti zraka prižiganje dišečih palčk ni dovoljeno. Številni deli vzhodne in jugovzhodne Azije, vključno z Južno Korejo, Singapurjem, Vietnamom, Filipini in Tajsko, so odeti v rdečo barvo, ki naj bi odganjala zlo.

Kitajci prihod novega leta proslavljajo z ognjemeti in sprevodi s pisanimi zmaji in levi. Družina se ob tej priložnosti zbere ob bogato obloženi mizi, starejši pa otroke obdarijo z rdečimi ovojnicami, v katerih so bankovci.

Kitajsko novo leto oz. praznik pomladi je na Kitajskem najpomembnejši tradicionalni praznik, ob katerem imajo osem dela prostih dni. Novoletno slavje se konča 15. dan prvega meseca novega leta s praznikom luči.

Kitajci prihod novega leta proslavljajo z ognjemeti in sprevodi s pisanimi zmaji in levi. Foto: Reuters

Templji in parki so polni ljudi

Templji in parki v Pekingu so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes polni ljudi, ki se s plesom in molitvami poslavljajo od leta zmaja in vstopajo v leto kače. To bo trajalo do 16. februarja 2026.

Glavne ulice, nakupovalna središča, pisarne in domovi so v številnih delih vzhodne in jugovzhodne Azije odeti v rdečo barvo, ki naj bi odganjala zlo.

Na Tajvanu so davi v templjih darovali sadje, sladkarije, krekerje in oreščke. "Naša tradicija je, da obiščemo tempelj in molimo za srečo v tem letu," je za AFP dejala 36-letna Chen Ching-yuan, ki je z mamo obiskala tempelj Longshan v Taipeiju.

V Bangkoku so množice domačinov in turistov ob začetku novega leta obiskale Wat Mangkon Kamalawat, najbolj spoštovan kitajski tempelj v tajski prestolnici. V tem mestu je sicer večina templjev zaradi onesnaženosti zraka prepovedala prižiganje dišečih palčk, poroča britanski BBC.

V Bangkoku so zaradi onesnaženosti zraka prepovedali prižiganje dišečih palčk. Foto: Reuters

Množice ljudi so napolnile tudi ulice filipinskih in indonezijskih mest na živahnih paradah levjega plesa.

Kitajsko novo leto praznujejo tudi v vesolju

Kitajsko novo leto praznujejo tudi v vesolju. Tajkonavti Cai Xuzhe, Song Lingdong in Wang Haoze so v torek poslali novoletne čestitke s kitajske vesoljske postaje Tiangong. V videoposnetku trojica v modrih skafandrih s tradicionalnimi vzorci rdečih oblakov v rokah drži papirnata izrezka s kitajskim znakom fu za srečo.

Odeti so v rdečo barvo, saj verjamejo, da ta odganja zlo. Foto: Reuters

Priprave na praznik pomladi vsako leto zaznamuje velika gneča na letališčih, železniških in avtobusnih postajah. Po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua je letos v 40 dneh pred, med in po lunarnem novem letu pričakovati rekordno število potnikov na letališčih in železnicah. V Južni Koreji je letošnje velike migracije oviral sneg, ki je v torek povzročil motnje v železniškem, letalskem in avtobusnem prometu, še poroča AFP.