Tinkara Fortuna: Ko bom bogata, bom počela samo še dobrodelne reči #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.30, smo tokrat obiskali Mladinski center Celje. Tam smo preverili, kako so prostovoljci narisali nasmehe na obraze otrok, saj so poskrbeli, da je kar nekaj otrok pod božičnim drevesom pričakalo darilo in da njihove mize niso bile prazne.

Dobrodelnosti v decembru namenjamo prav poseben poudarek. Na tem področju so aktivni tudi prostovoljci iz Celja, saj izvajajo dva odmevna projekta, ki razveselita na tisoče otrok in odraslih, ki brez njihove pomoči praznikov ne bi preživeli z nasmehom na obrazu. Predsednik društva Enostavno pomagam Milan Ninić je o projektu povedal: "Letošnja akcija je bila že sedma, skupaj pa smo z njimi obdarili že več kot 4.800 otrok. Letos bomo tej številki dodali še več kot 1.100, kar pomeni, da smo se približali že skoraj 6.000 nasmehom na božično jutro." V sklopu akcije na domu obiščejo več kot 500 družin, ki staršem dostavijo darila, ti pa jih nato položijo pod božično smreko.

Darila, ki so otrokom polepšala božično jutro. Del darila je tudi slikanica in pobarvanka, ki jo je oblikovala pevka skupine Bepop Tinkara Fortuna. "Res mi je v veselje in čast, da lahko kot Celjanka že drugo leto podprem akcijo s svojimi knjigami oziroma letos slikanico in pobarvanko, ki sva jo izdelala skupaj z Denisom Porčičem - Chorchypom," je razkrila pevka. Knjiga je polna rim o živalih, te pa dopolnjujejo gibi, ki jih otroci lahko izvedejo. Ob tem lahko še sami pobarvajo del knjige s priloženimi barvicami.

Tinkara Fortuna je priznala, da si v prihodnje želi še več takšnih projektov: "Ko bom enkrat bogata, se bom ukvarjala samo še z dobrodelnostjo. Moramo si pomagati, saj so nekateri res ubogi in ne morejo svojim otrokom kupiti darila." Tudi Milan Ninić je dejal, da je to darilo več kot neko običajno darilo: "S tem darilom družinam vračamo upanje, veselje, ljubezen, srečo. Mislim, da je vsak, ki je postal Božičkov pomočnik in namenil sredstva za nakup darila ali sam kupil darilo, lahko na božični večer presrečen."

Dobrodelni projekt Misija človek

Ljudi pa osrečuje tudi dobrodelni projekt celjskega mladinskega centra, ki se imenuje Misija človek. Gre za projekt, ki povezuje več kot sto mladih prostovoljcev, ki čez leto delajo na področju dobrodelnosti in solidarnosti. V decembru so se lotili prav posebne misije. "Misija je namenjena temu, da bomo šli na pot od Goričkega do Pirana skozi celotno Slovenijo. Vmes bomo v različnih enotah vrtcev, šol in podjetij zbrali potrošni material, ki so ga v enotah zbirali od novembra. Konec januarja pa bomo to podarili zavetiščem za živali, zavetiščem za brezdomce, kriznim centrom in materinskim domovom," je pojasnil vodja projekta Kristjan Veber.

S projektom se osredotočajo na osnovne dobrine, ki jih marsikomu primanjkuje vse leto. "V zadnjem letu se je zbralo za 20 tisoč evrov vrednega materiala, po prvih ocenah pa bomo tej številki blizu tudi letos," je razkril Kristjan. Projekt lahko na družbenih omrežjih spremljate pod oznako Misija človek in se morda tudi sami odločite pomagati nekomu, ki vašo pomoč potrebuje.

