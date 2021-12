Tako se je izjalovilo praznovanje božiča pri Mili Kunis

Premiera meseca decembra z naslovom Poredne mame 2: Božič (Bad Moms’ Christmas) predstavlja nadaljevanje filma Poredne mame (Bad Moms), govori pa o težavah, s katerimi se mame spopadajo v času božičnih praznikov. Mili Kunis ta pritisk in stres zagotovo nista tuja.

Mila Kunis, Kristen Bell in Kathryn Hahn v prizoru iz filma Poredne mame 2: božič Foto: IMDb Igralka je poročena z Ashtonom Kutcherjem, z njim pa ima tudi dva otroka. Mila je priznala: "Za naju oba je ideja, da ustvariva doma idilično božično jutro, ogromen stres, ki si ga ustvariva sama. Za svojo dvoletno hčerko sva se res potrudila, od nje pa nisva dobila niti enega pozitivnega odziva."

Mila je v nadaljevanju pojasnila, da je bilo za hčerko nesprejemljivo že to, da je Božiček vlomil v njihov dom. "Ko sva ji povedala, da je Božiček prišel skozi dimnik, prinesel darila in pojedel nekaj piškotov, je bila povsem ogorčena. Kričala je in se spraševala, zakaj je nekdo vlomil v njeno hišo," je pojasnila Mila, dodala pa še: "Prav nič čarobnega ni bilo v tem. Načrt nama je z možem povsem spodletel."

Hčerka Mile Kunis, zaradi katere so spodleteli načrti praznovanja božičnih praznikov. Foto: Cover Images To pa še ni bilo vse. Mila in Ashton sta tudi po dnevni sobi raztresla moko in hodila po njej, da bi bilo videti, kakor da je Božiček za seboj pustil stopinje v snegu. "A njej za to ni bilo mar. Sploh ni mogla razumeti." V nadaljevanju je priznala, da je s tem samo sebi naložila veliko dela za čiščenje in pikro dodala: "Vse skupaj je bila res prava polomija."

Igralka je v sklepnem delu razkrila, da se je s tovrstno izkušnjo naučila, da se ne trudi več ustvarjati čarobnega vzdušja v domači hiši. "Veste, kaj ima moj otrok rad? Ko najdemo kakšen izgovor za peko palačink. Za božič se zato ne trudim več z ustvarjanjem čarobnega vzdušja, samo palačinke ji spečem, pa je najsrečnejši otrok na svetu," je ob koncu razkrila Mila Kunis.

Premiero meseca, ki nosi naslov Poredne mame 2: Božič (Bad Moms’ Christmas), v kateri bo v glavni vlogi nastopila Mila Kunis, si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 19.45. Ne spreglejte pa še filma Varuška za božič, ki sledi ob 21.45.

