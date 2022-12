Preživite božični večer v najboljši družbi

Božični večer bomo ob 20. uri začeli s komedijo Poredne mame 2: Božič (Bad Moms Christmas). Mila Kunis, Kristen Bell in Kathryn Hahn bodo ponovile svoje vloge v komediji, umeščeni v čikaško predmestje, ki mu vladajo šik supermame ter odločajo o tem, kaj je sprejemljivo vedenje in kaj ne. Vesela trojica se bo tokrat spoprijela s stresom, ki ga s seboj prinesejo božični prazniki v krogu družine. Naše tri podcenjevane in preobremenjene mame se tokrat uprejo izzivom in pričakovanjem največjega preizkusa za vsako mamo: božiča. Kot da skrb za to, da svojim družinam ponudijo kar se da popolne praznike, še ni dovolj, morajo ob ustvarjanju božičnega vzdušja gostiti in zabavati še lastne mame (Cheryl Hines, Christine Baranski, Susan Sarandon).

Poredne mame: Božič Foto: IMDb Tej komični uspešnici bo ob 21.45 sledila romantična komedija z naslovom Božično drevesce (Oh Christmas Tree). Zgodba se osredotoča na Elise (Sarah Lancaster), ki je vse prej kot ljubiteljica božičnega časa, saj je odraščala v družini, ki je imela v lasti drevesnico, kar je pomenilo, da je vsak božič morala delati. Elise nazadnje izgubi službo, zato se mora vrniti domov in voditi družinski posel. Zaradi prijaznega kupca Darrena (Eric Johnson) postopoma postaja vedno bolj naklonjena božiču, na žalost pa želi velika korporacija zapreti njeno družinsko podjetje. Elise se tako znajde pred pomembno nalogo, saj mora rešiti drevesnico, še preden se božič zares začne.

Božično drevesce Foto: IMDb Božični večer pa bomo ob 23.30 končali s filmom Božič kot iz pravljice (Christmas at Maple Creek), ki se osredotoča na Diano (Jeni Ross), pisateljico ljubezenskih romanov. Ko Diana izve, da ima ljubka vas Maple Creek finančne težave, uporabi svojo slavo, da bi vzbudila zanimanje za vas, in organizira božično prireditev, na kateri obiskovalci lahko doživijo božič, kot so ga poznali njihovi predniki. Diani pomagajo družina in prijatelji, a ji na poti ves čas stoji vaški kovač in zgodovinar Carter (Jake Epstein). Ko se skupaj trudita do božiča rešiti vas, med njima preskoči iskrica, a ko Diano večer pred velikim dogodkom v Maple Creeku preseneti njen skrivni oboževalec Greg (Olivier Renaud), se mora soočiti s svojimi čustvi in uporabiti svoje knjige, da bi odkrila svoj pravi srečni konec.

Božič kot iz pravljice Foto: IMDb

Komedijo Poredne mame 2: Božič si boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 20. uri, sledili pa ji bosta še romantični komediji Božično drevesce ob 21.45 in Božič kot iz pravljice ob 23.30.

