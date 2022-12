Razišči, občuti, užij ... Destinacija Rogla-Pohorje vabi.

Kadar vas zasrbijo pete ali vas preganja pustolovski duh, se nikar ne ustavljajte. Po dolgem in počez raziščite bogato turistično destinacijo Rogla-Pohorje. Poiščite svoj mir med njenimi dragulji v razbohoteni naravi. Odprite svoje otroške oči ali pa jih odprite svojim otrokom. Prečešite zgodovino, ki sestavlja dušo teh krajev. Peš, s kolesom ali kako drugače.

Ne bodite le opazovalci, turistično destinacijo Rogla-Pohorje občutite na svoji koži. Naj bo to vetrc, ki vam mrši lase med adrenalinskimi podvigi, božanje tople termalne vode, pogled nad gozdnatim hribovjem, vonj eteričnih olj v vroči savni, okus pristnega podeželja ali sneg, ki vam škripa pod krpljami in smučmi, tako kot bo v oddaji Planet na obisku zaškripal Evi Cimbola.

Podjetje Unitur s svojima centroma Roglo in Termami Zreče spada med večje slovenske turistične ponudnike na destinacijah Pohorje in Rogla-Pohorje, ki sta pisani na kožo skupinam, družinam in posameznikom, ki nepozabne počitnice pojmujejo kot aktivno preživljanje prostega časa v naravi s številnimi možnostmi za aktivnosti na svežem zraku s poudarkom na pohodništvu in kolesarjenju, tremi naravnimi zdravilnimi dejavniki - akratotermalno vodo, pohorsko šoto in zdravilno srednjegorsko klimo - ter pestro doživljajsko ponudbo.

Podjetje se razvija na osnovi naravnih danosti ter ob pestri naravni in kulturni dediščini ponuja storitve s področja hotelirstva, žičnic, športa, wellnessa in zdravstva. Sledi trendom na svetovnem turističnem trgu, obenem pa spoštuje načela odgovornega turizma in trajnostnega razvoja.

Na Rogli, ob kombinaciji neponovljive narave, prijetne srednjegorske klime, številnih možnosti za šport, rekreacijo, zdravje in dobro počutje ter pristnih kulinaričnih dobrot, razvijajo predvsem pestro doživljajsko ponudbo za vse ciljne skupine in generacije skozi vse leto, medtem ko Terme Zreče, mednarodno akreditirano zdravilišče po standardih AACI, z visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov nadgrajuje široko ponudbo storitev s področja zdravstvene preventive in kurative.

Na Rogli so se v zimsko sezono 2022/2023 podali pripravljeni. Pri načrtovanju ponudbe in storitev, ki jih prednostno ponujajo, so upoštevali tako izkušnje iz preteklih let kot tudi napovedi o tem, kaj nas čaka v prihodnje. V skladu s strategijo podjetja in zavezanostjo aktivnemu življenjskemu slogu so največ pozornosti namenili vsebini in kakovosti ponudbe, tako na področju športa in rekreacije kot tudi wellnessa in kulinarike.

To bo preverila tudi Eva Cimbola v oddaji Planet na obisku, saj bo obiskala Wellness Natura, ki je namenjen dobremu počutju in črpa navdih iz pohorske narave, ki ga obkroža. Svetle barve, vonj pohorskega rastja in toplina lesa bodo odkrili svet razkošja in harmonije. Čakajo vas nepozabne savne, masažni bazen na terasi ter sprostitvene masaže, nege in kopeli.

Vzdrževalna in pripravljalna dela na žičniških napravah in smučarskih progah so potekala po načrtih in so končana. Zagnali so snežne topove, med njimi tudi pet novih topov za tehnično zasneževanje, ki spadajo med najsodobnejše tovrstne naprave pri tako imenovanih mejnih vremenskih in temperaturnih pogojih. Zaključuje se delna prenova bazenskega dela Wellnessa Planja v Hotelu Planja na Rogli, kjer bosta gostom na voljo nov masažni bazen in nov otroški čofotalnik.

Zimska Rogla ponuja številne možnosti preživljanja prostega časa tudi za tiste, ki se ukvarjajo z zimskimi športi, in tiste, ki sicer ne smučajo, vendar so zavezani zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu ter aktivnostim na svežem gorskem zraku. Ob doživljajski ponudbi in aktivnostih, ki so obiskovalcem Rogle na voljo tudi v zimskem času (adrenalinsko sankališče Zlodejevo, pohorska vasica, otroški snežni park , krpljanje, zimsko pohodništvo, energijski park …), dodano vrednost predstavljata tudi edinstvena povezava Rogle s termalnim zdraviliščem Terme Zreče in Pot med krošnjami Pohorje. Seveda ne manjka pestre wellness in kulinarične ponudbe.

Turistična destinacija Rogla- Pohorje poleg naravnih in kulturnozgodovinskih zakladov skriva tudi številne kulinarične posebnosti, ki se ohranjajo skozi generacije ter navdušujejo domačine, goste in obiskovalce. Lepih trenutkov se spominjamo zaradi nepozabnih doživetij in tudi zaradi ugodja, ki smo ga začutili ob dobri hrani, izbranem vinu ter med ljudmi, ki nas toplo sprejmejo medse in z nami delijo košček vsakdanjega življenja na podeželju. Še posebej, kadar so jedi skrbno sestavljene iz lokalno pridelanih živil, z ljubeznijo in seveda s spoštovanjem do nezmotljivih receptov naših babic.

Pohorci so čisto zares znani po tem, da vas domov ne pustijo lačnih. Tukaj je ugodje ob dobri hrani način druženja, rek ljubezen gre skozi želodec pa dobi pravi pomen. Kulinarika Pohorja in okolice je dodobra prepredena s svežimi idejami mladih tukaj živečih ljudi, ampak tradicionalno temelji na prastarih receptih babic in se dopolnjuje z okusi kakovostno pridelane zelenjave, gozdnih dobrot, travniških zelišč in žlahtne kapljice.

V želji, da z dvigom kakovosti in raznolikosti turistične ponudbe dvigujejo ne samo kakovosti preživljanja prostega časa gostov in obiskovalcev, temveč tudi pripomorejo k bolj kakovostnemu življenju domačinov, so ustvarili in razvijajo blagovno znamko Okusi Rogle, ki povezuje lokalne ponudnike kulinaričnih storitev ter proizvajalce kmetijskih in živilskih izdelkov, obiskovalcem pa omogoča uživanje v tradicionalnih jedeh po enotnih recepturah. Te bo v oddaji Planet na obisku degustirala tudi Eva Cimbola.

