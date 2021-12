Poglejte, kaj je letos v trendu za najdaljšo noč v letu #video

V oddaji Planet Vau z voditeljico Sanjo Grohar, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.30, so tokrat med drugim preverili, kakšne so modne zapovedi za novoletne zabave, kjer ne sme manjkati glamurja.

Kaj obleči za praznike, novoletno zabavo, poslovno zaključno večerjo? Vse to so dileme, ki nas spremljajo vsako leto v tem prazničnem času. V oddaji Planet Vau so poskušali odgovoriti na vsa ta vprašanja in vam pokazati nekaj trikov, kako na takšnih druženjih zares zablesteti.

"Fino je, da se ob tej priložnosti malo poveselimo, da si drznemo, se glamurozno oblečemo," svetuje stilistka Duška Grahovec, medtem ko modna vplivnica Rebecca Gliha dodaja: "Mislim, da je treba vedno izkoristiti vsako priložnost, da si popestrimo 'outfit'."

Kaj sta o modnih zapovednih za letošnjo najdaljšo noč v letu še povedali, pa si poglejte v zgornjem videu.

Magazinska oddaja Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, je na Planetu vsako soboto ob 18.30. Če ste oddajo zamudili, si jo v celoti lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.