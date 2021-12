Božič z Janom Plestenjakom, Čuki ter BQL #video

Na Planetu se bo za božič plesalo, pelo, smejalo ter zabavalo. V oddaji Pri Črnem Petru nas čaka veliko glasbenih gostov in presenečenj, obiskal pa nas bo tudi Božiček. Bili smo na snemanju božične oddaje in preverili, kaj vse lahko pričakujemo na božični večer.

Vsi nastopajoči si za božič želijo, da bi se lahko sprostili in se zabavali v krogu najbližjih. Ker je sicer december za glasbenike najpomembnejši oziroma najbolj deloven čas, zadnji dve leti pa ni tako, si želijo tudi nastopov in stika z ljudmi. A vsi upajo in pozitivno gledajo v prihodnost. Med njimi je tudi Jan Plestenjak, ki nam bo za božič zapel svojo uspešnico Meni dobro je, s katero je želel tudi sam sebi priznati, da ni vse črno in da je treba gledati pozitivno.

Ne zamudite oddaje Pri Črnem Petru na božični večer ob 19.45 na Planetu.

