Dan pred 40. rojstnim dnem preživela na urgenci #video

Voditelja Planetove jutranje oddaje Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa sta se z Jasno Kuljaj pogovarjala tudi o tem, kako mora voditelj včasih pozabiti na svoje zasebne težave in pred kamero pokazati nasmejan obraz. "Danes je že en tak dan, ko si v resnici povožen, ampak 'gvant' damo gor in gremo pred kamero," je dejala v smehu in nato razkrila, da je za njo težek dan in naporna noč.

"Moj otrok si je zlomil ključnico. Tako da smo bili včeraj na urgenci, ponoči pa sem bolj ali manj brskala po spletu, kaj pomeni zlom ključnice, ker s tem do zdaj še nisem imela izkušenj. Tako da imamo zdaj doma enega 'nepokretnika', ki ga moraš dvigovati. Zdaj nas čaka okrevanje nekajtedensko okrevanje z opornico."

Kasneje je pojasnila, da je to zelo pogosta poškodba, zato upa, da se bo kar se da hitro zacelila. Več v zgornjem videu.

Jasna je še povedala, da upa, da bo njen rojstni dan potekal mirneje kot dan pred njim. Vseeno brez presenečenj ni šlo. Nekaj so jih pripravili tudi ustvarjalci oddaje Jutro na Planetu. Najprej z voščili priljubljenih slovenskih glasbenikov, nato pa jo je v studiu nepričakovano obiskal Jože Potrebuješ, s katerim sodelujeta tudi pri oddaji Pri Črnem Petru.

Foto: Planet TV/Blaž Vatovec

Jasna Kuljaj se na male zaslone vrača že 25. decembra. Na božično soboto, ko bo na sporedu posebna božična oddaja Pri Črnem Petru, nas bo v veselem razpoloženju pozdravila v družbi že znanih likov. Ti bodo znova poskrbeli za smeh, medtem ko bomo lahko na odru prisluhnili vrsti odličnih glasbenih nastopov.

Posebna božična oddaja Pri Črnem Petru bo na Planetu v soboto, 25. decembra, ob 19.45.

