Poglejte, kako so Jasno Kuljaj presenetili za rojstni dan #video

V oddaji Jutro na Planetu so tokrat gostili Jasno Kuljaj, ki se 25. decembra na televizijske zaslone vrača s posebno božično oddajo Pri Črnem Petru. In ker priljubljena voditeljica ravno danes praznuje svoj rojstni dan, so ji ustvarjalci jutranje oddaje pripravili manjše presenečenje.

Voditeljica Jasna Kuljaj danes praznuje svoj 40. rojstni dan. Čeprav je večkrat dejala, da bi to dejstvo sicer najraje zatajila, saj ji okrogli jubileji ne pomenijo kaj dosti, ji to, kot kaže, ne bo uspelo.

Začelo se je že zjutraj, ko je gostovala v oddaji Jutro na Planetu, kjer so ji pripravili nekaj presenečenj. Najprej so ji vse dobro zaželeli glasbeniki in prijatelji, nato pa je v studio prišel še Jože Potrebuješ, član ansambla Čuki in avtor oddaje Pri Črnem Petru. Jože je Jasni zapel za rojstni dan in ji podaril ogromen šopek.

Kako je bilo videti presenečenje za priljubljeno voditeljico, si lahko pogledate v zgornjem videu, celoten pogovor pa najdete na planeteka.si.

Božična oddaja Pri Črnem Petru

Božični dan bo na Planetu še posebej lep, saj se bomo v soboto, 25. decembra, ob 19.45 znova družili z oddajo Pri Črnemu Petru, ki bo tokrat v prazničnem ambientu gorske koče.

Božični dan vam bodo popestrili junaki oddaje Pri Črnem Petru. Foto: Blaž Vatovec

V posebni božični oddaji bo gledalce in gledalke pozdravila voditeljica Jasna Kuljaj, ki ji bo družbo znova delala prikupno zmedena natakarica Sofija (Alja Prgin), z nami pa bodo tudi humorni liki gasilec Sašo (Sašo Dobnik), novinar Regon (Sašo Đukić) in poštar Peška (Boštjan Meglič).

Tudi tokrat ne bo manjkalo dobre glasbe, saj bodo med drugim nastopili Jan Plestenjak, Čuki, Domen Kumer, Dejan Vunjak in drugi. Za posebno presenečenje za voditeljico pa bo poskrbel voditelj Boštjan Romih.

Posebno božično oddajo Pri Črnem Petru na Planetu ujamete 25. decembra ob 19.45. Ne zamudite!

