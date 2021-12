Skrivnost je razkrita: Marjanca in Franko sta ... #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.30, smo se tokrat pogovarjali z zmagovalcema šova Exatlon – Frankom Bajcem in Marjanco Polutnik. Preverili smo, ali so govorice o tem, da se med njima nekaj plete, resnične, in razkrili tudi nekaj podrobnosti o njiju.

Franko Bajc, zmagovalec oddaje Exatlon, ki ste jo na Planetu lahko spremljali zadnje mesece, je na vprašanje o tem, ali sta z Marjanco Polutnik par, odgovoril: "Naj ostane le pri prijateljstvu." Ob tem pa je Marjanca dodala: "Nič se ne dogaja. Tudi tam se ni nič zgodilo. Mislim, da dobro delujeva kot prijatelja, in tako bo ostalo tudi naprej." V nadaljevanju je tudi razkrila, da je srečna, ker je spoznala Franka, a da bosta le prijatelja.

Marjanca in Franko sta si sicer zelo podobna. Oba sta namreč navdušena športnika, ki ju družijo vztrajnost, moč in vzdržljivost. V treh mesecih skupnega življenja pa sta se tudi dobro spoznala. "Vmes mi je šel malo na živce," je priznala Marjanca, Franko pa je hitro dodal, da je bila situacija kakšen dan tudi obratna. Oba sta se strinjala, da je to povsem normalno glede na to, da so bili nenehno skupaj.

Zmagovalca Exatlona sta v oddaji spregovorila tudi o svojem otroštvu. Oba sta bila že takrat živahna in navihana. Marjanca je priznala: "Bila sem zelo poredna. Menda sem bila zelo nagajiva in sem staršem povzročila veliko preglavic, ampak nekako jima je uspelo, da sta me ukrotila." Franko pa je o sebi razkril: "Bil sem hiperaktivni otrok, ki bi moral imeti takšno ali drugačno pomoč. To energijo so mi starši nato usmerili v šport. In mislim, da sem se šele zdaj malo umiril."

V nadaljevanju je Franko odkrito dejal, da si ni mislil, da bo kdaj sodeloval v resničnostnih šovih. "Po prvem sodelovanju pa sem dobil občutek, da je to zelo intenzivno, tako čustveno kot psihično. Ta pritisk mi je ustrezal," je priznal. Franka pa že kmalu čaka naslednji izziv, in sicer boksarski dvoboj, ki bo od njega zahteval veliko predhodnega treninga, pri katerem mu bo pomagal Denis Porčič - Chorchyp.

Marjanca je ob koncu spregovorila še o svojih načrtih za prihodnost: "Vsekakor je moj namen čim prej odpotovati v svet in tudi skleniti še kakšen posel v tujini. Zelo si želim iti v Ameriko. Tam že poznam nekaj ljudi, rada pa bi jih spoznala še več."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si lahko na Planetu ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

