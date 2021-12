Tina Gorenjak priznala: Zaradi samskega stana sem bila prav žalostna #video

V oddaji Planet Vau, ki jo vsako soboto ob 18.30 na Planetu vodi Sanja Grohar, smo se tokrat pogovarjali z igralko Tino Gorenjak, ki je svojo dolgoletno samskost spremenila v komedijo. Pri tem ji je na pomoč priskočil tudi plesalec Arnej Ivkovič. Izvedeli smo, kakšno prihodnost si želi Tina in kako Jernej razume odnos med moškim in žensko.

Gledališka in filmska igralka Tina Gorenjak, ki se sicer bliža abrahamu, je vse svoje samske dogodivščine prelila v komedijo oziroma kot sama pravi: "V avtobiografsko tragikomedijo." Tina je razkrila, da se je predstave lotila pisati, ko je bila samska čarobnih sedem let. "V teh sedmih letih sem bila prav žalostna. Prav otožna, moram priznati, zaradi osamljenosti in želje po pravem partnerstvu," je odkrito dejala. To žalost je nato prelevila v tisto, kar ji gre najbolj od rok – pisanje gledališke predstave.

Zdaj je Tina samska že deveto leto in na svoj stan gleda povsem drugače. Je namreč srečno samska in ne išče svoje boljše polovice, ampak človeka, ki je prav tako celota kot ona: "Zdi se mi, da je škoda, da bi človek čakal na boljšo polovico, ki bo osmislila njegovo življenje. Normalno pa se mi zdi, da v človeku tli želja, da bi našel pravega partnerja." Igralka je priznala, da ima to željo, pa tudi željo po poroki: "Da, mislim, da bi bilo to kar zanimivo, ker še nisem bila poročena."

Tina Gorenjak in Arnej Ivkovič sta združila moči za predstavo z naslovom Večno samska.

Ob tem je Arnej dodal, da je verjetno to želja vsake ženske: "Da je vsaj enkrat kot princeska v beli poročni oblekici." Na vprašanje, če je poroka tudi želja vsakega moškega, je samo skomignil z rameni in dodal: "Verjetno tudi, no." Arnej je sicer sodeloval tudi pri Tinini predstavi, ki nosi naslov Večno samska. Dopolnil jo je s plesnimi vložki, ki jih je tudi sam odplesal. Poleg plesa pa Arneja zanima tudi igra, s sodelovanjem pri tej predstavi pa se mu je uresničila velika želja.

Tina je v zaključnem delu dejala, da meni, da niso "zakomplicirane" samo ženske, ampak tudi moški. Ob tem je Arnej dejal: "Kakor ženske vzamete. Če moški moškega razume, ga lahko tudi ženska."

Magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar, si na Planetu lahko ogledate vsako soboto ob 18.30. Več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.