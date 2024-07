Igralka Tina Gorenjak presenetila z novim videzom in zapisom #foto

Igralka Tina Gorenjak je v tednu, ko je praznovala svoj 52. rojstni dan, na svojem Instagramu delila tudi čustven zapis in ob njem fotografije svojega novega izgleda, ki so ga pohvalili vsi njeni oboževalci.

"V svoje novo leto sem vstopila z novo energijo, novim veseljem, novimi prepričanji in novo vizijo. In tudi z novimi laski, ki jih zdaj ponosno razkazujem soncu in vetru, ter novim oprsjem," je svoj zapis začela igralka Tina Gorenjak, ki je dodala, da je hvaležna, vesela in optimistična.

Gorenjak: To je opomnik, da čas hiti in da ni časa za slabo voljo

"Na isti dan je žal umrla tudi draga in ljuba oseba. Gospa je sicer imela častitljivih 92 let, a jo bomo zelo pogrešali. Več kot opomnik za moj rojstni dan, da čas hiti in da ni časa za slabo voljo, bedaste malenkosti, 'sekirancijo' in podobne nepomembnosti," je dodala igralka, ki se je tudi sama že dvakrat spopadla s težko boleznijo.

Igralka je v zapisu svojim sledilcem zaželela še, da življenje zajemajo s polno žlico, navdušenjem nad vsem lepim in dobrim, ki nas obdaja. "Zdravja, veselja, zadovoljstva in ljubezni zvrhan koš. In srčna hvala za vsa prelepa voščila," je še zapisala Gorenjak.

Dodala je, da si je trenutno vzela čas zase in da uživa v vsakem trenutku.

Več o svoji izkušnji z boleznijo je za Siol.net spregovorila v intervjuju marca letos:

Več kot srečna, da se je odločila za estetski poseg

Igralka je namreč že drugič prebolela raka, svojo zgodbo pa je že večkrat delila tudi z javnostjo. Lani se ji je rakast tumor pojavil na spodnjem delu leve dojke. "Bolezen je bila tokrat agresivnejša in zato zahtevala večjo odstranitev tkiva. Poleg tega se je tkivo dojk spremenilo tudi zaradi obsevanja in bilo na otip trdo ter boleče. Videz celotnega oprsja je bil tako po dveh posegih kar precej izmaličen," pa je nedavno zapisala na svojem profilu.

Najprej se je spraševala o nujnosti in smiselnosti ponovne operacije, sploh po več kot letu dni zdravljenja in trpljenja, a se je po pogovoru estetskim kirurgom odločila za poseg. "Ta mi je v prvi vrsti prinesel res dobro počutje – tako fizično kot psihično, da o estetskem zadovoljstvu sploh ne govorim. Več kot srečna sem, da sem se odločila za operacijo," je še zapisala igralka.

Ob tem je vsem ženskam, ki se spopadajo s podobno situacijo svetovala, da se vsaj pogovorijo s kirurgom, saj je možnosti za "popravilo" veliko.

Lansko leto je Gorenjak izdala svojo prvo knjigo, roman z naslovom Najti ljubezen, v katerem opisuje svoje prigode v večletnem iskanju ljubezni. Leto 2023 je bilo zanjo posebej težko, saj je v mesecu februarju že drugič zbolela za rakom in ga uspešno premagala.

