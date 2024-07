Slovenska vplivnica slaba dva meseca po porodu delila fotografijo #foto

Nika Vlahovič se je z možem Markom Vlahovičem, sicer sinom glasbenika Mikija Vlahoviča, 19. maja razveselila rojstva njune prvorojenke Ille. Novopečeni očka Mark, ki se tudi glasbeno udejstvuje, je njeno ime razkril v svoji pesmi Nostalgia. Spletna vplivnica pa se je slaba dva meseca po porodu na svojem Instagramu odločila deliti svojo poporodno postavo, ob delitvi katere ji je bilo, kot je zapisala sama, kar malo nerodno.

"Poporodno telo – drugačno, kakor je bilo prej, tako da mi je malo nerodno tole objaviti, ampak veš kaj, sem pa vseeno nanj ponosna, ker vem, kako amazing je dejstvo, da sem v sebi nosila najin največji zakladek," je Vlahovičeva zapisala ob fotografiji.

Da slaba dva meseca po porodu izgleda izjemno, so ji pritrdili tudi njene oboževalke in oboževalci, ki so zapisali, da je čudovita in da ne vedo, zakaj ji je nerodno.

Nika in Mark Vlahovič sta par od leta 2019, večno zvestobo pa sta si obljubila pred dvema letoma v krogu ožjih družinskih članov.

